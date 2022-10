El pasado sábado 15 de octubre, la integración dio un paso más en la ciudad de Castelló de la Plana, en concreto, dio los miles de pasos que separaban nuestro Ayuntamiento de la ermita de la Magdalena, centro neurálgico de la esencia de todos los castellonenses, con la Romería de la Integración, que irrumpe de lleno en el calendario festivo de la ciudad.

Esta romería solidaria y de concienciación tuvo como protagonistas a más de un centenar de perros guía que colaboran con invidentes de la Comunitat Valenciana, miembros de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Comunitat Valenciana, propulsora de este y otros eventos, como la realización del Camino de Santiago, hazaña que se ganó no solo la admiración del resto de españoles, sino también varios premios a su valentía y esfuerzo.

La Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Comunitat Valenciana encarna todos los valores que la sociedad castellonense desea exportar, capacidad de trabajo y esfuerzo ilimitada, solidaridad sin paliativos y la bandera de la integración absoluta ondeando en cada cima que conquistan y Coasveca desde un principio se volcó en colaborar con estas iniciativas y en las de hacer un Castelló más accesible.

Estas actividades sirven no solo para fomentar el apoyo de todos los vecinos y las vecinas a estos héroes anónimos, sino también para concienciar a nuestros representantes políticos locales de las dificultades a las que cada día deben enfrentarse niños y no tan niños, para poder acceder a derechos tan básicos como la educación o la sanidad, ya que conseguir llegar al colegio como cualquier otro alumno pasa porque su perro guía, convertido en sus ojos, luche contra aceras inexistentes, semáforos que no funcionan por norma y una estructura arquitectónica que imposibilita la independencia que todo niño necesita para convertirse en un adulto, sano física y psicológicamente, integrado satisfactoriamente.

Negar a todos estos vecinos los derechos básicos por los que contribuyen al igual que el resto, convierte a nuestros representantes públicos en invidentes voluntarios de sus responsabilidades y la pasividad ciudadana, y a nosotros en cómplices.

Esta Romería de sensibilización y concienciación estuvo respaldada por el Ayuntamiento de Castelló de la Plana y contó con la presencia de la Junta de Fiestas de Castellón con sus reinas y cortes de honor. Sin olvidarnos del Consejo Territorial y la ONCE por su apuesta fuerte por esta Romería.

Coasveca participó, un año más, mediante sus voluntarios, vecinos que nunca encuentran excusas para defraudar a sus conciudadanos, así como nuestro presidente, Francisco Cabañero, que una vez más portó la insignia de la fuerza de la ciudadanía para seguir ganando terrero con y para los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Una ciudad grande gracias a las gentes que la forman.

Desde este altavoz que el periódico Mediterráneo cede a los ciudadanos castellonenses, aprovechamos para solicitar el máximo apoyo y concienciación por parte de todos los vecinos a este tipo de iniciativas que la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Comunitat Valenciana y otras entidades sociales organizan, demostrando nuevamente la magnitud sin límites de La fuerza de la ciudadanía.

Me permito, para concluir, citar una frase mía, que indica que «la capacidad de ver no tiene relación con el sentido de la vista, ciego es aquél que deja de mirar en el sentido correcto». «Solo no puedo, contigo SÍ».

*Presidente de ASPEGUICV (Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Comunitat Valenciana) y vocal de la Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas de Castellón (Coasveca)