De bulos y boludos

Vivimos en una sociedad en la que las noticias viajan a velocidad de vértigo, las buenas y las malas, también las contrastadas y las sin contrastar. Las redes sociales han elevado ese tráfico de informaciones hasta el infinito y en esa carrera absurda solo importa llegar primero a la meta. Que lo informado sea verdad, mentira, o una mezcla de ambas se ha convertido en secundario. Lo importante es lanzar la noticia antes que la competencia. Terreno sembrado para los timadores de la verdad. Y así nos va.

El bulo de que, por culpa de Ciudadanos, no iban a haber fiestas en honor a Santo Tomás en Benicàssim, llenó periódicos y radios durante todo septiembre. Ni bailes, ni orquestas, ni toros, ni procesiones u ofrendas por culpa de los malvados concejales de Ciudadanos. No importó, un bulo es un bulo y hay que propagarlo como sea. Sin importar el ridículo de que todo el pueblo comprobase que hubo fiestas y tan buenas, malas o regulares como ha sucedido otros años.

Siguiente parada: el Teatro Municipal de Benicàssim se cierra y se queda sin programación. ¿Adivinan quién es el culpable? Correcto, Ciudadanos. Poco importó que dos días antes Antonio de la Torre actuase en el teatro o que el concejal anunciase que en breve se presentaría la programación. Y es ahí donde entra los propagadores de bulos... los boludos. Venga a mandar wasaps todo el día para denunciar una afrenta cultural que nunca sucedió y era un disparate. ¿Pedirán perdón los que decían que no habrían fiestas o se cerraba el teatro? ¿Mandarán esos mensajes disculpándose y rectificando? No. ¿Por qué? Porque para eso son boludos que, lo habrán adivinado, tiene el mismo significado aquí que en Argentina. En valencià, bobets.

Ganas de intoxicar

Una pena que haya gente con tanto tiempo libre y con tantas ganas de intoxicar. Vaya por delante que esperamos nuevas y disparatadas entregas de este sainete Berlanguiano. Por si acaso sirve de algo, Ciudadanos no mató a Manolete. A Kennedy tampoco. Es realmente triste, todo hay que decirlo, que haya unos receptores tan poco críticos con la información que se les facilita. Para que haya bulos debe haber boludos, y viceversa, y los propagadores de trolas lo saben. El problema es que no son aburridos haters sentados frente a sus ordenadores, el problema es que son cargos públicos con responsabilidades serias. ¿A que da que pensar en manos de quién estamos?

Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, que es por lo que nos pagan, y responderemos a cada nuevo bulo con una sonrisa. Eso sí, recomendamos a los que se hayan sentido estafados por los propagadores que les pregunten sobre sus mentiras. No cuesta tanto. ¿Oye, no me dijiste que cerraba el teatro y que no habrían fiestas? Y a ver qué carita les ponen. O eso o a seguir permitiendo que les tomen por tontos. En argentino, boludos.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim