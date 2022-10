Estoy con una estenosis uretral que me obliga a estar sondado, permanentemente. No salgo de casa a causa de la dolencia y cambié de actitud el pasado sábado, a causa de una llamada telefónica de mi querida amiga Montse Arribas, a la que habían nombrado Bacalao maravillao para este año los miembros de esta simpática colla festera, con la que, asimismo me siento íntimamente vinculado. Me armé de valor y acepté la invitación de incorporarme al agasajo al que asistí porteado en el vehículo de la locutora y periodista postinera.

La colla Bacalao celebraba con esta jarana su treinta aniversario, en una gratísima fiesta llevada a cabo, bajo las frondas de un popular restaurante de Benicàssim. La estupenda comida precedió a un animado baile y en todo momento afloró la alegría de todos los componentes de la agrupación, que agasajaron a las reinas de las fiestas de la Magdalena, que estuvieron presentes en el acto y obviamente la vallisoletana reina del micrófono. Agasajado y halagado Me sentí agasajado y halagado por el obsequio de esta asociación que es una de las punteras en el panorama festivo local. El sentido de confraternidad de sus componentes, su amor a Castelló, su desvelo por hacer participes de su alegría a amigos y paisanos, es una de las características sociales y vinculantes de estas sociedades. Las collas como las gaiatas, integran, hacen más sentido el vinculo vital que es la aportación, más fundamental de su quehacer identitario, que es mucho. L’orgull de genealogía afloraba, por doquier, en su alegre personalidad popular. Las cinco horas que pasé con ellos me hicieron olvidarme de mis molestias y dolencias. Es el milagro de la fiesta con arrels pairals y de la entrega y la generosidad. Cronista oficial de Castelló