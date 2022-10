3a edició dels bons del comerç

Des del govern municipal continuem treballant per a fomentar, reconèixer i donar visibilitat al comerç de proximitat, el comerç local, perquè el xicotet comerç fa gran Borriana, per això estem bolcats a dinamitzar i desestacionalitzar els sectors productius i hem pres mesures perquè les famílies i les empreses superen aquest període de crisi de la millor manera possible.

Entre les mesures destaquen els bons comercials que, coincidint amb la celebració del Dia del Comerç Local, hem llançat en una nova campanya de bons per al comerç local, per donar suport al comerç de proximitat, després de l’èxit de la primera i segona edició de 2021 i vist l’interès generat i els beneficis que van reportar al nostre teixit comercial.

Ara a l‘octubre, un mes tradicionalment de descens de vendes, tornem a posar en marxa els bons, en què es beneficien tant la ciutadania com els comerços i la societat en conjunt, i es dona suport a un model productiu de proximitat, més sostenible econòmicament i mediambientalment, en què es genera una ocupació estable i de qualitat.

Es tracta d’una acció que hem pogut posar en marxa de forma reeixida i de forma pionera, ja que Borriana va ser un dels primers municipis de la Comunitat on es va començar a aplicar i, ara, també som dels primers a fer una tercera edició. La campanya Borriana mou el comerç està més d’actualitat que mai, després de l’any i mig tan dur viscut per la pandèmia i, ara, amb la situació que està travessant el comerç de proximitat per l’encariment dels costos energètics a conseqüència del fort increment del preu de la llum i de l’elevada inflació.

Dinamitzar l’economia local

En les difícils circumstàncies que estem patint, la ciutadania ha de conèixer els avantatges de consumir en el comerç d’ací, per a contribuir així a dinamitzar l’economia local. En aquesta nova iniciativa l’Ajuntament inverteix 170.000 euros que se sumen als 200.000 i als 165.000 que es van invertir en les anteriors edicions. Un total de 535.000 euros que suposen un impacte econòmic per als comerços de vora 2 milions. Una demostració més i molt evident del nostre suport, amb mesures econòmiques, tant al comerç com a l’hostaleria i al sector serveis dels barris de la ciutat.

Ara tornem a posar en circulació bons de 20, 50, 100 i 200 euros, subvencionats al 50%, per als veïns i veïnes de Borriana, que es podran canviar per a gastar en botigues de proximitat i en hostaleria local adherits. Una mesura més implementada per a pal·liar els efectes de la crisi per la pandèmia i la guerra en l’economia local, per això s’inclou el sector de l’hostaleria i altres negocis vinculats a l’oci i els serveis.

Tornen els bons a Borriana. Donem suport a l’economia local, la d’ací, la nostra. Gràcies i enhorabona a totes i a tots els borrianencs!

Alcaldessa de Borriana