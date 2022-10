Erradicar la pobreza

Vivimos en una situación sin precedentes donde después de una terrible pandemia que puso al límite nuestras vidas, ahora empezamos a sufrir los efectos de una inflación que se ve agravada por la guerra y que afectará terriblemente a las economías familiares más humildes. De hecho, según Oxfam, 860 millones de personas vivirán en situación de pobreza extrema en el mundo cuando finalice este año.

Asimismo, tal y como visibiliza el undécimo informe sobre el estado de la pobreza en España, en nuestro país 13,2 millones de personas están en riesgo de pobreza o de exclusión social y en la Comunitat Valenciana se contabiliza a 1,4 millones de personas en esta línea roja. Son datos aterradores, que nos deben hacer tomar conciencia de que la erradicación de la pobreza debe ser una prioridad en la agenda política.

El pasado lunes 17 de octubre conmemoramos el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza. La semana anterior recibimos en Les Corts a la Plataforma @PobrezaCero. Desde mi grupo parlamentario Unides Podem, les trasladamos tres cosas que creemos importantes a tener en cuenta. Primero, tenemos que reconocer la resistencia de las personas afectadas por la pobreza y la exclusión a situaciones de miseria y vulnerabilidad en que viven. Debemos promover que las personas en situaciones de pobreza y exclusión sean escuchadas, como lo han hecho en Les Corts y en diversos ayuntamientos. Por otra parte, continuemos trabajando con y por las personas más pobres para garantizar que se apliquen los derechos humanos. Por último, debemos prestar especial atención a los grupos de riesgo: desempleado/as, familias monomarentales, mayores jubiladas (mujeres con pensiones no contributivas), migrantes, refugiados, así como la juventud.

No es ajena a nadie

La pobreza no es ajena a nadie en el sistema económico actual. A excepción de algunos sectores privilegiados de la sociedad, cualquiera de nosotras se puede ver arrastrada a esa situación sin darse cuenta por diversas causas de índole económica, laboral, por un problema de salud mental no atendido a tiempo por falta de recursos, por necesidades familiares que no se pueden aplazar...

Particularmente cuando hablamos de pobreza a una se le viene a la cabeza la falta de bienes esenciales como alimentos, vivienda y ropa. Pero están todos los otros aspectos que influyen en la pobreza y la exclusión como son los conflictos bélicos y la violencia, los efectos del cambio climático, la falta de acceso al agua potable, entre otros.

Como representantes públicos nuestro deber es hacer políticas públicas para abordar los distintos factores que crean pobreza. Políticas públicas que contengan más oportunidades de empleo digno, igualdad de oportunidades, más mujeres y niñas empoderadas. Por último, más justicia fiscal y justicia social para que tengan una vida digna.

