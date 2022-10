Un pacient per habitació

En alguna altra ocasió ja els he explicat que abans d’estar full time en política, d’aquesta que diuen activa, estava treballant en l’Hospital General Universitari de Castelló, concretament en l’àrea de subministrament. Servidora i altres companyes érem els responsables de què quan vosté anés a una extracció de sang o fer-se una cura hi haguera gases, xeringues, tubs d’analítica i vacutainers, que en veritat li diem palomillas però la marca s’ha menjat el producte, rotllo el iogurt i el danone.

Els he de dir, que abans que al de Castelló, també vaig estar al de La Plana i de Vinaròs, i bo, hi ha que conec millor i altres no tant, encara que sóc d’eixos, no sé si dir-los afortunats, que han recorregut el passadís de manteniment que va des del rober de l’Hospital de Castelló, fins a la farmàcia i on perfectament podrien haver fet la filmació de Tesis, Resident Evi’ o Alien l’octau passatger. Però eixa és altra història.

La gent del carrer tenim molt clar que la sanitat és un dret bàsic. Moltes vegades sentiran a la dreta dir, els diners, on millor estan és en les butxaques dels contribuents, i això sembla lògic fins que un dia et diuen que tens una malaltia de les que requereixen temps i intervencions, i en eixe moment t’adones que on millor estan els diners és en el serveis públics que ens cobreixen.

En tots el llocs que he estat treballant m’ha quedat clar, que si l’assistència sanitària té un puntal bàsic, són els seus professionals. És per elles i ells que no sols la sanitat és un dret elemental que ens iguala i enriqueix a totes i tots, sinó que quan tenim problemes per cobrir les places que necessitem es nota i molt. Sols cal passejar pel Raval Universitari o qualsevol altre centre de salut per donar-se compte de com d’imprescindible és poder disposar del personal qualificat.

Ara, després dels recursos humans van les infraestructures, els espais on ens atenen, on els professionals treballen, i on, arribat el cas, ens hospitalitzen. I tots els hospitals no són iguals. La Fe de València o La Plana de Vila-real tenen habitacions d’ús individual, i el de Castelló no.

Tenir intimitat

No sé si ho saben, però en 2003, el Congrés aprovava la Llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, on indicava que els hospitals que hi pertanyen procuraran tindre habitacions d’ús individual. I el motiu sembla evident, ja és prou difícil estar hospitalitzat, com per sobre no tenir intimitat.

En aquest moment, la Conselleria ha encetat els tràmits per expropiar els terrenys entre l’hospital i la ronda Nord per ampliar l’Hospital de Castelló. I aquest és el moment perquè en el Pla Director de l’Hospital de Castelló s’incloga la incorporació progressiva de les habitacions d’ús individual, així com la remodelació integral de l’actual centre. Si vostés coneixen l’Hospital ho entendran. Si volem unes infraestructures dignes perquè ens atenguen al nostre hospital, ja li toca una reforma integral. El Departament de Salut de Castelló ho mereix.

Portaveu del Grup Municipal Compromís a Castelló