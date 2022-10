Present i futur de la mar

Hui comencen les IV Jornades d’Estudis d’Almassora, un extens programa impulsat des de la Regidoria de Patrimoni que els darrers anys ens ha permès conéixer un poquet més de la nostra història. Les jornades d’enguany estic segura que no es quedaran enrere amb uns ponents experts en una matèria que ens ocupa i preocupa tant com és el nostre litoral.

Sota el nom La mar d’Almassora, present i futur, les diferents ponències que es duran a terme ens parlaran des d’esta vesprada de l’evolució i problemàtica de la costa, la visió més històrica des del fons marí, l’estudi redactat pel catedràtic José Serra i la toponímia costanera, a banda de permetre’ns fer un passeig per la platja de la Torre i les Goles que farem guiats pel professor jubilat Jesús Bernat demà a la vesprada.

A ell, a l’arqueòleg municipal Gerardo Clausell i a totes les persones que, comandades per la regidora Carmina Martinavarro, fan possibles estos dos dies de treball minuciós vull donar-los les gràcies per esta visió realment professional. I estic convençuda que els seus testimonis documentats seran també una forma de prestigiar la nostra costa, per la qual treballem dia a dia encara que els entrebancs amb els quals ens trobem siguen nombrosos. Un urbanisme desbordant dels anys del boom immobiliari, uns accessos que no van desenvolupar-se al mateix ritme.

Evitar les expropiacions

No ha estat fàcil tancar l’acord i evitar les expropiacions als propietaris dels terrenys on s’alçarà la pantalla acústica del Serrallo, reservar més d’1,4 milions d’euros del pressupost municipal per a la compra del sòl, començar ara l’expedient per a l’obertura de l’avinguda Mediterrània, tramitar el projecte de remodelació del passeig Vora Riu, demanar al Port (que sempre ha estat ahí però no sempre l’Ajuntament que presidisc li ha demanat contrapartida) que compense els seus efectes, traslladar les queixes per les molèsties de la indústria, insistir al Ministeri en la necessitat de defendre la mar, garantir una programació d’estiu atractiva, atraure també nous negocis d’oci i, a la fi, fer millor el dia a dia a la costa d’Almassora.

Els convide a que participen en les jornades i coneguen de primera mà les propostes dels vertaders experts en la matèria. Prendrem bona nota dels seus suggeriments i, com sempre, continuarem lluitant per un futur millor.

