Recuperant la nostra història

A l’Alcora tenim un fort compromís amb la posada en valor del nostre patrimoni. Perquè rescatar el patrimoni és recuperar la nostra història, la nostra memòria, la nostra identitat… perquè suposa tornar a posar al servei dels veïns i veïnes les seues icones i dotar de valor afegit al nostre poble... Per infinitat de motius, el Govern local estem plenament bolcats en la recuperació i posada en valor del nostre patrimoni. De fet, en aquesta legislatura s’ha realitzat una inversió històrica de 800.000 euros en aquesta matèria. També hem treballat molt per tal d’atraure ajudes d’altres administracions, aconseguint que el 75% de les actuacions estiguen subvencionades.

Recentment ha finalitzat la restauració de l’alcassaba del Castell de l’Alcalatén, una important actuació per a la qual l’Ajuntament, a través del programa 1,5% Cultural, va aconseguir una subvenció de 221.500 euros del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

El secretari general d’Agenda Urbana i Habitatge, David Lucas, va visitar fa unes setmanes el monument, tot un emblema per a la comarca de l’Alcalatén, i va poder comprovar el gran resultat dels treballs que s’han dut a terme. A partir d’ara s’organitzaran visites guiades per a veïns i visitants.

A més de les obres de rehabilitació, el projecte ha possibilitat també la creació d’un itinerari de visita, que envolta al castell, i una passarel·la que facilita l’accés a la part més alta.

Un altre dels projectes destacats, en el qual estem immersos des de l’any 2017, és la recuperació i posada en valor de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda. També una vertadera joia patrimonial: la primera indústria ceràmica espanyola, precursora, a més, del sector de paviments i revestiments ceràmics de la província de Castelló. Des de la seua posada en funcionament, en 1727, és considerada com l’origen de la millor ceràmica europea del segle XVIII.

Enguany es va obrir al públic el primer espai restaurat i condicionat de la manufactura comtal, la nau dels forns. Es tracta d’un conjunt extraordinari des del punt de vista patrimonial per la seua monumentalitat i cronologia (construïts entre 1798 i 1805 i en ús fins a principis de la dècada de 1970) i també des del punt de vista turístic.

Molta faena al davant

Tenim molta faena al davant, però no defallirem, doncs, a més de l’incalculable valor social i sentimental, és un dels projectes clau per al futur de l’Alcora.

La Torre del Repés, un dels vestigis més destacats de les muralles de l’Alcora, és un altre dels edificis emblemàtics que estem recuperant per al poble.

Era absolutament necessari frenar el procés de degradació que presenta aquesta emblemàtica torre abans que l’edificació i els seus elements arribaren a un estat irrecuperable.

La finalitat és executar pròximament un altre projecte i, d’aquesta manera, completar la recuperació d’aquest emblemàtic immoble per a l’ús i gaudi de veïns i visitants i sumar així un important atractiu a la nostra localitat. Es tracta de restaurar aquests monuments, conservar tota la seua essència, recuperar la seua esplendor i fer d’ells llocs funcionals.

No podem permetre que caiguen en la degradació i l’oblit. No hem de deixar passar l’oportunitat de preservar la nostra història i la nostra cultura per a generacions futures.

El patrimoni és la nostra riquesa d’ahir, de hui i del futur.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló