Tapices de césped artificial que necesitan urgentemente ser sustituidos, socavones en pleno terreno de juego, instalaciones que se caen a trozos, gimnasios inservibles, suciedad, vasos de piscinas sin reparación… el rosario de problemas de las instalaciones deportivas municipales de Castellón es extenso.

No lo dice el PP, lo dicen los deportistas, amateurs o profesionales, que cada día sufren los inconvenientes de ejercitarse en recintos que no cumplen las garantías, en algunos casos con deficiencias muy graves. Lo dicen los clubs, que no saben cómo llamar la atención del gobierno municipal para que subsane los problemas e invierta en mejorar los recintos. Y lo dicen las familias, que ven cómo sus hijos llegan a casa con magulladuras o lesiones físicas graves, consecuencia de ocho años de dejadez y abandono.

Por dejadez

La gestión del gobierno del PSOE de Amparo Marco en materia deportiva ha sido, y está siendo, muy deficiente. En ocho años no se ha hecho casi nada. ¿Por qué no invierte en el deporte de nuestra ciudad? La respuesta es fácil: por dejadez.

La misma que llevó a que el gerente del Patronato de Deportes dimitiese, cansado de alertar de la situación de quiebra técnica de la entidad. La misma que está haciendo que los gastos ordinarios de mantenimiento, limpieza, energía, campañas de natación… cuesten miles de euros extra, a cargo del bolsillo de los contribuyentes. Conseguimos que Castellón fuera Ciudad Europea del Deporte en 2012, y merece volver a serlo. Lo único que ha hecho Marco por el deporte es inaugurar una rotonda, abandonada. Por eso reclamamos una auditoría y un plan plurianual de inversiones, para volver a poner a nuestra ciudad en el lugar que le corresponde. Lograremos que Castellón vuelva a ser una ciudad del deporte. Solo quedan siete meses para ello.

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón