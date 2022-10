La importancia de lo importante

Hace unas semanas, un joven abogado de 28 años, Julian Sarafin, renunció al trabajo con el que siempre había soñado en beneficio de su salud mental. Julian, licenciado en Derecho por la Universidad de Harvard, consiguió trabajar en uno de los despachos de abogados más prestigiosos del mundo, con un sueldo de 17.000 euros al mes. El joven letrado comprobó que, a la misma velocidad que le llegaba el éxito profesional, se iba desmoronando a nivel físico y mental. Incapaz de disfrutar de su trabajo, empezaron a rondarle por la cabeza pensamientos autolíticos.abía crecido con la idea de que cuanto más logro laboral alcanzara, más feliz sería. Pero pronto se dio cuenta de que, si seguía persiguiendo el prestigio profesional y la aprobación, buscando controlar la opinión que los demás tenían sobre él, poco a poco perdería todo sentido de identidad.

Esto ocurre porque se entra en un bucle obsesivo y una rumiación constante acerca de cualquier situación cotidiana, con la consecuente ansiedad patológica que provoca la incertidumbre. Es tanto el desasosiego, que los éxitos se disfrutan solo de manera temporal, volviendo pronto la inquietud sobre si se tendrá éxito en el futuro, en la siguiente tarea o asunto a resolver.

Es cierto que el dinero es un factor importante a la hora de ser feliz, pero solo es una variable más. No podemos negar que las personas con mayores ingresos sienten una mayor sensación de control sobre la vida, pues este ofrece un mayor sentido de autonomía. Sin embargo, los estudios dicen que las personas que equiparan dinero y éxito son menos felices que las que no lo hacen, por lo que sería mejor no definir el éxito en términos monetarios.

El dinero es solo un determinante más de la felicidad, y no es el principal. Recordemos que lo más importante en la vida es que lo más importante, sea en verdad lo más importante.

Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.es)