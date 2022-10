Els neuropsicòlegs expliquen que la paramnèsia reduplicativa és la creença delirant que un lloc o escenari ha estat duplicat, existint en dos o més espais simultàniament. I aquest fenòmen és el que com una mena de deliri col·lectiu hem tingut fa pocs dies tots els vila-realencs en conéixer l’esperpèntic anunci, a pocs mesos de les eleccions, que ara l’alcalde diu que ens congelarà els impostos. Tal i com es va redactar la nota de propaganda —que no de premsa— que l’equip de Govern enviava als mitjans de comunicació semblava com si una graciosa divinitat ens atorgara una mena de regal celestial: no seguir apujant impostos com si no hi haguera demà.

La paramnèsia que comente és més coneguda com a déjà vu. Sovint abans d’eleccions molts lectors sentiran aquest fenòmen psicològic: falses promeses, programes que després no es compliran i les mentides d’alguns polítics sense escrúpols. I és que fa pocs dies l’alcalde de Vila-real anunciava que congelaria els impostos. Molts suposen que serà per fer el mateix que l’última vegada: tornar-los a apujar als pocs dies de passar la nova cita electoral. Esta vegada, tanmateix, els ciutadans tenen l’oportunitat de ficar la seua confiança en un altre lloc, si no volen patir la mateixa experiència. En les pròximes setmanes també sentirem tot tipus d’anuncis faraònics o experimentarem què és la inexistència de vergonya quan alguns s’atribueixen la feina dels altres. Només recomane els nostres veïns el que potser alguns polítics voldran evitar: analitzen, pensen, reflexionen, comparen i no es creguen el primer que senten. Poden vostés votar el que lliurement consideren i no tinguen por de ningú, fins i tot si diu que té sis armes en casa! *Regidor de Compromís per Vila-real