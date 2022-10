Un poble valent

Torna una Fira d’Onda il·lusionant perquè, per fi, torna la normalitat als actes després de dos anys marcats per la pandèmia. Recuperem els abraços dels iaos amb els nets, els besos de les parelles i els balls en les penyes amb la música de la xaranga. No tinc cap dubte que aquesta edició de la Fira quedarà marcada en la memòria de molts jóvens onders que encara no havien viscut les festes amb tota la seua esplendor després de dos anys inusuals.

Tenim per davant una setmana màgica plena de color, tradició i orgull. La Fira d’Onda és teatre, música, bous, devoció, l’esmorzar, el passacarrer, els motorets, els encierros, les processons, les orquestres, els casals, els concerts. La nostra Fira és la millor festa del món i on predomine el respecte, l’educació i la igualtat. Que els valors de germanor, treball i civilitat siguen la nostra bandera. Com a poble tenim un gran repte per assolir tos junts. És clar que vivim una època plena d’incertesa, on sembla que el món s’ha tornat un poc més boig i venen temps difícils. Però Onda és una ciutat valenta, moderna i lluitadora que mira de cara al futur i una volta més aconseguirem tots junts superar units les adversitats a les que ens enfrontem, perquè així ens ho ensenyaren els nostres avantpassats. I este govern municipal seguirà treballant sense descans amb l’objectiu d’atraure més inversions, garantir més llocs de treball i fer d’Onda una ciutat més bonica, acollidora i sostenible on cuidar i vore créixer els onders i onderes; perquè la nostra màxima ambició és deixar-los una Onda millor de la que ens trobàrem en arribar a l’alcaldia. Poble d’Onda, és hora de cridar al vent i tots a una veu: visca Onda i visca la Fira d’Onda! Alcaldessa d’Onda