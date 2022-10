Diuen que a la primera ministra d’Anglaterra l’ha guanyada un encisam... I tot per una baixada d’impostos a les classes més riques proposada per la ja exmandatària que ni mercats ni ciutadania han suportat.

Ací vivim molt preocupats per la crisi de la ceràmica. Mentre a la resta del territori valencià baixa l’atur, ací ens enfrontem a ERTOS pel preu de l’energia. I ens preocupa la viabilitat del taulell i les persones que viuen del sector. Per això estem planejant alternatives, com ara convèncer el Govern de Madrid de que l’atur que cobren aquests persones en ERTO no es descompte; o com allargar l’excepció ibèrica que fa que no paguem la llum tan cara com els anglesos; la necessària bonificació de la benzina o en un topall al preu del gas perquè les empreses puguen mantindre producció, sense deixar de pensar en alternatives energètiques verdes que no ens deixen als peus del cavall dels mercats internacionals. I tot això costa molts diners públics. Com diuen als nostres pobles: els diners i els... són per a les ocasions. I es trauran d’on calga per tal que eixes 8.600 persones que a la nostra casa estan en un ERTO puguen tornar a treballar.

Però ací també tenim bledes i encisams que volen baixar impostos als rics: que si llevar l’impost de patrimoni, que si el de successions, que no cal una taxa turística (de mig euro!!) que això és la ruïna, que si baixar l’IRPF a les rendes de més de 60.000 euros...

Està clar que vivim temps d’emergència i que per a les rendes més baixes calen ajustos a la baixa com els que presentem des del Consell. Però no oblidem mai que els ERTOS, les subvencions a les empreses o fins i tot la bonificació de la benzina ixen d’impostos. I que són necessaris per a mantindre a aquells que ara ho necessiten perquè demà recuperen el seu treball. Els anglesos i els mercats li ho han recordat a la primera ministra. Necessitem ara un miracle perquè els enciams i bledes locals també ho entenguen?

Diputada de Compromís a Les Corts