Continuarem treballant per Moncofa

Fa pocs dies han acabat les renovacions de parcs i jardins previstes per aquest any a Moncofa. La renovació i ampliació del parc de la plaça dels Esports on la instal·lació del Yeti ha vingut acompanyada de l’ampliació de la zona de joc, la introducció d’alguns elements nous, la substitució del sòl i la pintada del centre de transformació, ha sigut sense dubte la més espectacular, però no l’única.

També s’ha millorat el parc del Camí Vilavella amb nous elements i sol continuu, s’ha instal·lat una pista antivandàlica on es pot jugar a bàsquet o a futbol en l’avinguda Primer de Maig i hem remodelat la totalitat de la plaça la Bàscula envellint una plaça emblemàtica per la nostra població però ja molt deteriorada.

Gracies a estes obres la plaça de Bàscula s’ha tornat un punt de trobada i també de joc per als més menuts de la contornada millorant així la vida de tots. Malgrat del retràs ocasionat per les pluges que es van produir en els moments d’inici de l’obra varem aconseguit evitar que es paralitzara per la pujada dels preus dels materials, al contrari del que ha ocorri’t en altres llocs, on per desgràcia, i cada vegada més hi ha obres que es paralitzen.

I aquestes obres, que han necessitat una major quantitat de diners, han vingut acompanyades d’altres actuacions més modestes però que també han repercutit en molts llocs diferents, com han sigut la instal·lació de 4 taules de ping-pong i 4 taules d’escacs.

Amb totes aquestes activitats continuem embellint el nostre poble i oferint als més menuts i als no tan menut més oportunitats d’oci saludable al carrer. La millora dels parcs des que varem assumir responsabilitats de govern és evident. Enrere queda quant a causa de la nefasta gestió econòmica no hi havia diners ni per reparar els elements trencats i fica n’evidencia de la sempre necessària bona gestió.

Amb una economia local sanejada es poden fer coses, inclús baixant impostos, però amb una mala gestió econòmica la institució de torn cada vegada fa menys coses i condemna als ciutadans a pagar cada vegada més i més impostos.

I és per això que continuem treballant per Moncofa i continuarem treballant per Moncofa.

