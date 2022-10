Situación límite

La cerámica está pasando uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas, el alto precio del gas que ha llegado a multiplicarse por más de diez, con una volatilidad extrema además de ser incapaces de pronosticar una trayectoria que se pueda analizar, pone de manifiesto las diferentes dificultades que vivimos en el sector cerámico y de fritas de la provincia de Castellón. Como todos podemos ver, estamos inmersos en un problema grave para la provincia, que produce al menos el 95% de la cerámica en nuestro país. Así pues, unos problemas llevan a otros, las empresas no ven otra salida que realizar paradas de producción y eso significa ERTEs, e incluso ya se están produciendo cierres definitivos de empresas de renombre, y es que la dificultad es máxima.

Este problema ya ha empezado a afectar a los trabajadores, que vemos como nuestros ingresos merman, ya que al entrar en el desempleo por causa de los ERTEs, se ven reducidos los ingresos, lo que va a llevar a muchas familias a apretarse el cinturón mucho más, o incluso a pasarlo muy mal. Y qué decir de los cierres, que van a perder los puestos de trabajo después de muchos años de servicio a la empresa, y que en poco tiempo se ven abocados al despido.

Haciendo un poco de historia, el sector cerámico llegó a tener alrededor de 24.000 empleos antes de la crisis del 2008. Por aquel entonces vivía la mejor época de su historia, pero la crisis destruyó casi diez mil puestos de trabajo. Después de reinventarse y empezar a salir de aquel horror, nos ha llegado otra, no sabemos muy bien cómo, ya que parecía llegar y lo alertaban muchos expertos, pero de golpe saltó la chispa que incendió todo y fue en modo de guerra entre Rusia y Ucrania, que ha terminado por afectar gravemente, sobre todo a Europa. Esta desgraciada guerra que las personas de a pie no la entendemos muy bien, y que tampoco sabemos a qué obedece, porque los intereses que se han creado a costa de ella alguien los sabrá, pero los ciudadanos solo vemos que las energías están a precio de oro, los alimentos por las nubes y el IPC descontrolado. Tengamos claro que los intereses priman sobre los ciudadanos, unos lo pagamos con el empleo y sufrimiento y otros incluso con la vida. Solo espero que, por el bien de todos, termine cuanto antes.

Mientras tanto vamos a tener que lidiar cada uno con nuestros problemas, necesitamos ayudas para salir hacia adelante, y las necesitamos ¡ya! El Gobierno y Europa deben velar por todos, las empresas necesitan ser competitivas, porque si no terminarán mal, lo que llevará a perder músculo industrial y este continente no se lo puede permitir. Esto arrastra a las clases trabajadoras y definitivamente a nuestro país y a Europa. No es que quiera hacer pedagogía, lo que quiero es recordar de una forma simple las cosas, porque con todo lo que transmiten los medios informativos, llevamos la cabeza hecho un lío. Últimamente hay noticias de que la Generalitat va a participar con ayudas económicas para la compra del gas. Bienvenidos sean los hechos, y no solo palabras. Al fin y al cabo, desde UGT planteamos la igualdad de condiciones, ya que en Alemania, pero sobre todo Italia en el sector cerámico, se están volcando en su mantenimiento.

Desde UGT reclamamos poner en marcha ayudas que están ahí, y que parece ser que cuesta convencer al gobierno para que dé el visto bueno, son los ERTE Red, ayudan a las empresas y a los trabajadores, a las empresas a las cotizaciones de la Seguridad Social y a los trabajadores a no consumir el desempleo. Por nuestra parte vamos a poner todo el empeño en conseguirlo, pero también le pido a la patronal que empiece a ser sería y comience a poner fin a la negociación del convenio del azulejo, con un acuerdo donde las dos partes estemos cómodos salvando las diferencias, sobre todo en lo referente al salario, esto contribuye en parte a las soluciones de los problemas para todos. Está claro que todo no depende de nosotros, pero lo que depende podemos solucionarlo.

Secretario general de FICA UGT Comarques de Castelló