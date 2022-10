Hora de recuperar Castellón

La Diputación de Castellón acoge hoy el Debate sobre el Estado de la Provincia. Preparaba estos días la intervención. Lo hacía, como siempre me gusta hacer, escuchando a nuestros coordinadores comarcales, a nuestros diputados… pero sobre todo a nuestros alcaldes y portavoces, y en especial a los ciudadanos, a todos aquellos a los que he tenido ocasión de dirigirme en mi constante periplo por Castellón, y la verdad es que el panorama no puede ser más desangelado… o desolador.

Con el PSOE, y la muleta de Compromís, la Diputación de Castellón ha dejado de ser el motor que tira de la provincia. El ayuntamiento de ayuntamientos se ha convertido en un mero distribuidor de ayudas. Y lo que es peor de todo, en un aliado de Pedro Sánchez y de Ximo Puig, que en el último año han elevado el desprecio hacia los castellonenses, ninguneando a los castellonenses en los respectivos presupuestos o cargando sobre sus hombros cuestiones y capítulos que, por competencias, deben caer sí o sí de su lado. Tenemos una Diputación sin voz, que no dice nada para no molestar, al servicio de los intereses partidistas de las siglas que la sustentan, pero desde luego totalmente alejada de las necesidades más inmediatas de los castellonenses. Nunca Castellón había estado tan abandonada. Nunca Castellón había estado tan relegada de los foros e instancias donde se toman las decisiones. Nunca una Diputación había sido tan poca Diputación. En Sanidad, tenemos unas listas de espera quirúrgicas disparadas, hemos perdido el CICU, los consultorios de atención primaria sin abrir al público, faltan médicos en el interior, las ambulancias van sin facultativo y el Hospital Provincial en una situación crítica. Tampoco ha llegado el Corredor Mediterráneo o se está apoyando a la agricultura y la ganadería, fundamentales para mantener con vida las comarcas del interior. Castellón ha dejado de ser escenario deportivo, la Ruta de Sabor ha dejado de ser el escaparate desde el que hacer brillar nuestros productos autóctonos de calidad y la desestacionalización del turismo a través del exitoso programa Castellón Sénior se ha quedado a medio gas. ¿Y qué ha hecho por defender a la industria cerámica? Hay ahora mismo 63 ERTE en marcha que afectan a 7.200 trabajadores. Y otras enseñas ya han bajado para siempre la persiana. Funcionando por inercia No, no estamos mejor que hace un año. Definitivamente, no. La nueva Diputación, tal y como nos la vendieron, lleva cuatro años funcionando por inercia… y cada vez va más lenta, más pesada. Los planes llegan tarde, las ayudas no se ajustan a las demandas de los ayuntamientos o de los castellonenses, las cuentas quedan sin ejecutar… ¿Dónde está el compromiso de activar las ayudas para los afectados por los incendios de este verano en un mes? ¿Y el acuerdo de activar un plan Renove de viviendas en el interior? En definitiva, no está siendo útil para los ciudadanos. Falta ambición por esta tierra. Vocación de servicio por sus habitantes. Falta inconformismo. Proteger y defender Castellón y los castellonenses por encima y por delante de todo. Ha sido un año perdido. Sin propuestas, sin soluciones, sin liderazgo. Es la hora de recuperar Castellón. Desde el Partido Popular, nos pondremos a ello desde el minuto cero. Tan pronto los castellonenses nos den su confianza. No hay ni un minuto que perder. Alcaldesa de Vall d’Alba, diputada provincial y presidenta provincial del PPCS