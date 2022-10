Un dels principals atractius de la pròxima convenció de ciutats educadores que se celebra a la ciutat coreana del sud d’Andong és la inclusió. No debades forma part del seu lema Tot ideant el futur de l’educació en la ciutat: Innovació, tradició i inclusió. No cal dir que aquest és des de la meua opinió el principal y gran repte que ara mateix tenim present en l’àmbit escolar tant des de la perspectiva formal com des de l’Educació no formal, i que ja reflecteix el procés participatiu que està duent a bon termini el I Pla Estratègic de la Ciutat Educadora de Castelló de la Plana.

Ja hi ha força accions i polítiques que van en aquesta direcció, però el que està clar és que la inclusió passa per accions des de totes les esferes, circumstància que posa l’accent en l’educació no formal. De fet, el que passa a les aules és un bon reflex de la ciutat que acull, que habita. En este sentit en aquesta legislatura veuran la llum dos projectes importantíssims que estan amb relació a una ciutat que necessita infraestructures dignes també en els barris que resten lluny del centre neuràlgic de Castelló. En concret, la reforma de l’avinguda de Castell Vell i la solució al desbordament del barranc del Sol que anega carrers cada cop que es produeixen pluges. Artèria que sosté força trànsit En concret, l’avinguda de Castell Vell ordenarà de manera sostenible una artèria que sosté força trànsit en ambdues direccions així com dona entrada a la Quadra del Borriolenc, a més de facilitar el transport de bicicletes amb la introducció d’un carril bici d’ample abast. D’altra banda, el col·lector d’aigües amunt vehicularà amb major eficiència l’aigua que inundava el marge dret del barranc al seu pas pels barris de Sant Marc i Sant Agustí, projectes que ha estat també possibles gràcies a la tenacitat mostrada pel veïnat que una vegada més demostra la seua capacitat per construir una ciutat molt més inclusiva. Teixir xarxa entre els barris és una de les obligacions més important de la ciutat educadora com proposen ara les urbanitzacions de muntanya amb el projecte de carril bici per unir aquestes amb la ciutat. Projectes que posen l’accent en una ciutat més habitable i, per tant, més justa. Regidor de Compromís a Castelló