Políticas útiles y para la mayoría social

La visita este sábado del alcalde de Madrid a nuestra ciudad no hace más que constatar que el PP no tiene ningún proyecto para la ciudad y que la candidata popular Begoña Carrasco tiene que buscar fuera lo que lo que no tiene en Castelló: apoyos y proyecto de ciudad. La visita exprés de Almeida confirma que el PP no tiene proyecto de ciudad y pretende calcar las políticas de Madrid.

Esta ciudad todavía recuerda los años de gobierno de un PP que basó sus acciones en la venta de proyectos virtuales que generaron un enorme gasto para la ciudadanía y que se quedaron en meras maquetas o planos como fueron la Ciudad de las Lenguas o el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava. Inversión en la ciudad Hoy Castelló, con un gobierno progresista, es una ciudad más amable, sostenible y saludable para vivir y tiene un gobierno que resuelve los problemas de la ciudadanía, un gobierno que ha aumentado la inversión destinada a políticas sociales y de creación de empleo y que ha avanzado hacia una fiscalidad más justa. Un ejemplo, este 2022 hemos incrementado las inversiones en nuestra ciudad un 135% desde 2015 y hemos aumentado el gasto por habitante en 242 euros desde 2014. Y todo ello lo ha hecho este gobierno progresista, que lidera Amparo Marco, al mismo tiempo que ha saneado las cuentas municipales de la gran deuda heredada por las irresponsables políticas del Partido Popular. Desde la izquierda seguiremos siempre trabajando para la mayoría social y demostrando que los gobiernos socialistas gestionan mejor. Frente a la distorsión de la realidad que hace el Partido Popular, los socialistas seguiremos impulsando políticas útiles y construyendo una ciudad saludable, sostenible, una ciudad con futuro para todos y todas. Concejala de Hacienda, Innovación Digital y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Castelló