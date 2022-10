El estado de la provincia

Hoy se celebra el debate del estado de la provincia en la Diputación. Es el tercero en lo que llevamos de legislatura y su principal finalidad es que sirva de hoja de ruta para saber hacia dónde vamos y de dónde venimos. Precisamente ese fue el eje en mi intervención el año pasado, que la nave provincial va, no se hunde, pero no sabemos muy bien hacia dónde. Nos mantenemos a flote, luego debe ser que no estamos hundidos.

Hace tiempo que la institución provincial renunció a liderar la política en nuestras comarcas, ese se lo dejan para otros, y los ciudadanos lo saben. No es que tengamos una Diputación de perfil bajo, es que cuesta ver su huella en nuestros pueblos y ciudades. Los alcaldes saben que está, los vecinos saben que existe, pero nadie sabe muy bien para qué sirve y qué se hace desde el palacio de las Aulas para mejorar su calidad de vida. Para liderar no hay que tener miedo a reivindicar y ese es precisamente el problema al que se enfrenta el presidente José Martí. No es una papeleta fácil, gobernar sin aceptar ni una sola reprobación contra los gobiernos de Sánchez o Puig y en la máxima condescendencia. Calla cuando Costas quiere borrar Torre la Sal del mapa o Europa permite la competencia desleal a nuestros cítricos. Eso sí, luego presenta declaraciones institucionales a favor de los derechos de la mujer en Afganistán y tot bonico. Apesebrados y palmeros Desde el cariño y respeto que tengo hacia nuestro presidente socrático, no puedo evitar reprocharle a menudo que sea primero socialista y luego presidente de los 135 municipios que conforman la provincia. Sé que no le hace mucha gracia, pero lo contrario sería subirse al carro de los apesebrados y palmeros, que haberlos haylos, como dicen de las brujas en Galicia. Yo, personalmente, esperaba mucho más de él. Un profesor, un docente, que sabe de primera mano los innumerables problemas a los que se enfrentan sus compañeros de pupitre, nunca mejor dicho. Y ni mú. Porque todo lo que suena a crítica al gobierno central y a sus compañeros de partido le produce urticaria y sudores fríos. El resto de equipo de gobierno a juego. Y ese es precisamente el estado de nuestra provincia, ni frío ni calor, ni chicha ni llimoná. Estamos, que ya es bastante, y a conformarse con el aprobado raspadito no sea que el profesor se arrepienta. Perseguir la excelencia debería ser una prioridad. Piensen en un proyecto, solamente uno, que haya transformado esta provincia en los últimos tres años y medio. Les doy pistas. No es el AVE, ni el Corredor Mediterráneo, ni el freno a la regresión de nuestra costa o la ampliación de la A-7. Mientras la nave va, al ralentí, las oportunidades pasan de largo. Por eso somos una provincia sedada en la que todo está por hacer y nada se ha empezado. Esa es la cuestión y el estado de la provincia. Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim