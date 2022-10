Ricardo Gómez murió hace pocas semanas. Pienso que quiere el destino que sea yo quien lleve a cabo el menester de escribir unas líneas honrando su memoria y su bien hacer. Y además subrayar su cordial simpatía, su talento y su castellonerismo. Contrito, obedezco con empeño al hado.

Sin duda, su partida ha dejado un hueco importante en la sociedad castellonense. Un hueco que rellenan muchos de sus edificios que son emblemáticos en la ciudad y en la provincia. Quiero recordar su acción en la ingente obra del soterramiento de la vía del tren en la zona sur, que también contribuyó a urbanizar. Y también la ordenación del área del hipermercado Alcampo. Y no abandonando esos andurriales, el utilizadísimo Polideportivo. No acabaríamos, pero no quisiera olvidar, el modélico Plan General de Urbanismo de Alcalà de Xivert-Alcossebre, un prototipo animado de mediterraneidad, que debería servir de ejemplo a tantos desaguisados de edificación turística, de desequilibradas alturas.

Quiero rememorar, por último, su presencia en la Sociedad Filarmónica de Castelló de la que fue presidente y bajo cuyo mandato la entidad, hoy centenaria, empezó a despuntar, mejorando su programación y aumentando el número de asociados, lo cual llevó a abandonar el pompeyano salón de actos del instituto Ribalta, para ubicar sus audiciones en el Teatro Principal. Ello permitió acoger conciertos sinfónicos que, desde ese momento, se hicieron habituales. Supo acompañarse de una junta de próceres que llevaron a la sociedad a la que sería su edad de oro. Con todo, su discreción no le permitió sacar todo el rendimiento de popularidad que bien hubiera merecido, quien fue profesional y artísticamente, uno de los pináculos más destacados de la sociedad castellonense.

