Querid@ lector/a, mis palabras son para Pepe Martí, el presidente de la Diputación de Castellón, y para Marta Barrachina, presidenta provincial del PP. Y es que, por lo que he leído en la prensa, el presidente socialista le ha ofrecido a la liberal conservadora una reunión para hablar de los presupuestos del 2023 y, si es posible, intentar consensuar, llegar a un acuerdo. Proposición que, en la medida que se realiza en el ejercicio de la política en democracia, reconociendo al otro para el diálogo, para contrastar ideas y programas e, incluso, para llegar a acuerdos para el futuro, nunca es una proposición indecente. Pero, posiblemente por torpeza y por la cercanía de las elecciones, la Sra. Barrachina le ha dado a entender que como es un político que «no es de fiar» no habrá reunión. Calificación incierta e insultante que tiene la mala consecuencia de imposibilitar toda fecundidad posterior.

Entiendo a las dos partes

La cuestión es que, aunque no comparta la actitud de la Sra. Barrachina, entiendo a las dos partes. Digo que lo del presidente Martí está claro: fija la preocupación en los ciudadanos y aunque no necesita los votos del PP para aprobar los presupuestos porque tiene mayoría, ante los déficits que acumula esta provincia y las consecuencias de la pandemia y la guerra, busca una unión de todos que dé más fuerza a las soluciones y, al tiempo, dignifique el papel de la política. Pero, por desgracia y según mi criterio, lo que dice y hace la Sra. Barrachina y el PP también me parece tan claro que es de libro, de primero de filosofía política, un comportamiento estudiado y documentado en todas sus variantes por Platón, Habermas e Innerarity: se trata de ocupar el poder escenificando el antagonismo, sin diálogo ni contraste de asuntos ni de propuestas objetivas, desacreditando y buscando adhesiones sin argumentos. Más o menos.

Analista político