Vicent Abad, il·lustre borrianenc

A penes un mes després de deixar-nos Enric, mon pare, el seu entranyable amic Vicent Abad ens ha dit adeu. Persona d’una qualitat humana extraordinària, ha sigut un dels borrianencs més il·lustres, fundador del Museu de la Taronja, i una persona compromesa amb la cultura i la història local, amb un valuós treball històric sobre Borriana.

Vicent Abad era enginyer tècnic Agrícola i, professionalment, va treballar molts anys en el Soivre, en la inspecció de taronges per a l’exportació, però la seua inquietud per la cultura i per la història el van dur a estudiar Història i a doctorar-se per la UV amb els seus estudis sobre la nostra història fins a la guerra civil. Les seues aportacions són un referent ineludible per als estudis posteriors sobre aquesta època tan fosca i moltes voltes silenciada de la història de Borriana, concretament en l’obra Borriana Segle XX. De la Restauración a la Guerra Civil, referent al període entre 1901 i 1940.

Nascut a Borriana, va viure a València la major part de la seua vida adulta, però mai va oblidar el seu poble i sempre que podia participava directament en les activitats que es feien ací, i en tot allò que se li demanava. Persona culta, senzilla i sàvia, va ser Síndic Major de l’Agrupació Borrianenca de Cultura en els difícils moments de la Transició democràtica (1976-1977). Militant del PSP d’Enrique Tierno Galván, sempre va mantindre una visió crítica i objectiva de la convulsa història d’Espanya del segle XX com a bon investigador i analista.

Sensibilitat per la cultura i la història del seu poble

La barreja d’enginyer tècnic Agrícola i doctor en Geografia i Història sumades a la seua sensibilitat per la cultura i la història del seu poble van convergir en Vicent amb l’elaboració de desenes de publicacions sobre la història de la taronja i, en concret, de dos llibres de referència per als estudiosos de l’evolució dels cítrics a les nostres comarques: Historia de la Naranja (1781-1939), València 1984, i Historia de la Naranja II (1940-1962), València 1989.

Amb tot, Vicent Abad ha quedat per a la història de Borriana com la persona que va impulsar el Museu de la Taronja, un centre divulgatiu únic a Europa. Al llarg dels anys Vicent havia adquirit el compromís de molts comerciants històrics de cedir materials, ferramentes, etiquetes, per al futur Museu de la Taronja. Però el nostre Vicent, alma mater del projecte, tenia molt clar que el Museu només es podia fer a Borriana, i així va ser. A més de portar la seua exposició itinerant pel món, fins i tot a Nova York.

Però el somni pel qual Vicent Abad havia bregat tant, assistit pel seu amic Enric Safont, es va esvair deu anys abans de l’òbit del seu tenaç promotor. L’homenatge més gran que podem fer-li, i ho farem, és reobrir el Museu i convertir-lo en un centre capdavanter d’interpretació de la citricultura.

Una abraçada, Vicent!

