Responsabilidad de todos

Últimamente se me quejan mucho del grave problema que tienen los inversores inmobiliarios con los ayuntamientos. Sin embargo, en The Disctrit en la Feria de Barcelona, uno de los moderadores se atrevió a decir lo que ni siquiera yo me había atrevido todavía: de esta situación somos responsables todos. Las administraciones, pero también los promotores inmobiliarios. Los ayuntamientos porque, por regla general, llevan casi un cuarto de siglo sin hacer gestión urbanística, y lo han fiado todo a la aprobación de unos planes generales de muy difícil aprobación y que, en la mayoría de los casos, no solucionan la necesidad de urbanizar parcelas.

Los funcionarios, que deben impulsar estos procedimientos urbanizadores y que llevan años sin formarse, bien sea por la pandemia o las diferentes crisis que sufridas a lo largo de los últimos tres lustros. Pero, también los promotores, que están esperando a que alguien, no sabemos quién, urbanice solares para ellos y se los venda a buen precio y en la mejor ubicación posible. Y eso no es así. Edificación forzosa Los mejores solares, en las mejores ubicaciones ya están urbanizados y vendidos, y valen un potosí, como es lógico. Lo que hay que hacer es que, si el propietario está especulando con ellos, desde los ayuntamientos ponerlos en el mercado mediante los procedimientos de edificación forzosa. Que se puede. Es una cuestión de todos. Los ayuntamientos están obligados a hacer gestión directa del urbanismo. Los funcionarios, a formarse en las herramientas necesarias para agilizar los procedimientos. Y los promotores, a hacer lo que siempre habían hecho: impulsar proyectos con todas sus fuerzas e imaginación. Urbanista