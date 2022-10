Som Cultura

Aquests anys seran recordats a Almassora com els que ha onejat amb força la bandera de la música, el teatre o el cinema familiar. La bandera de la cultura. La mateixa que tant hem trobat a faltar durant els llargs mesos de pandèmia. Crec que hem complit amb escreix els objectius que ens marquem perquè aquest temps fora el de la recuperació econòmica i social d’Almassora, perquè tots dos van de la mà.

Veïns i visitants han pogut gaudir d’una programació cultural a l’altura del que es mereix el nostre poble i que ha comptat amb el suport majoritari del públic. Teníem clar que no era un estiu més, que feia falta tornar a emocionar-se. Per això el nostre objectiu des de la Regidoria de Cultura va ser sempre el mateix: una programació per a tots els públics. Perquè tots es mereixen la nostra atenció per igual.

Aquest estiu hem tingut cinema familiar a l’aire lliure, en el qual grans i xicotets han gaudit junts del seté art. La música en directe també ha contat amb un especial protagonisme amb els cicles Bandera Blava Fest, Concerts en les ermites i la Mar de Cultures. Tres èxits que han congregat a centenars d’espectadors i que demostren que la música continua sent un dels grans atractius d’aquesta província.

De tot i per a tots

Música, teatre, monòlegs, dansa, lírica, literatura de tot i per a tots. Almassora està vivint una vertadera revolució cultural en els últims anys i saps que, malgrat tindre el llistó realment alt, la nostra meta és superar-nos encara més en el futur.

Una de les coses de les quals més em sent orgullós com a responsable de cultura de Almassora és la resposta del públic. L’espectador ha deixat de ser un agent passiu del que vol veure en la seua població. Creieu-me si us dic que la programació la fem entre tots, els veïns ens paren pel carrer i ens demanen portar a un artista o ens diuen el molt que li ha agradat un cicle.

Portaveu de Cs i regidor de Cultura a l’Ajuntament d’Almassora