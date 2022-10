Buscamos fondos europeos

Por primera vez, l’Alcora cuenta con una estrategia europea, una hoja de ruta clara y definida para abrir nuestro municipio hacia el futuro de una manera planificada. La finalidad es atraer inversiones para impulsar proyectos transformadores, innovadores, inclusivos, eficientes y sostenibles. Proyectos que siguen la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado de la UE, dentro de los Fondos Estructurales y de Inversión 2021-2027 y la línea de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU.

Desde el Ayuntamiento hemos presentado proyectos por un valor total de 8,4 millones de euros para intentar conseguir estos fondos europeos para construir el futuro que nuestros vecinos y vecinas merecen. Por primera vez, l’Alcora cuenta con un plan de presente y futuro para mejorar y transformar nuestro pueblo durante los próximos años. Así, con unos objetivos muy claros y definidos, estamos trabajando para fortalecer el presente y futuro de nuestro pueblo.

Entre otros proyectos, l’Alcora 2030 contempla la construcción y puesta en marcha de la Casa de la Cultura, la rehabilitación de tres barrios históricos (las Cruces, la Calderona y San Jaime), la construcción de una residencia para la tercera edad, la remodelación de la Pista Jardín, el desarrollo de Smart City, la redacción e implementación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la mejora del entorno urbano de los polígonos industriales, la mejora de la accesibilidad…

Momento significativo

El pasado mes de junio vivimos uno de los momentos más significativos dentro del proceso de elaboración del plan, su presentación ante la sociedad alcorina. Aunque ya se conocían muchas de las iniciativas, pues se han hecho diferentes acciones de participación ciudadana, era fundamental que los agentes sociales y económicos conocieran el plan en su conjunto y con todos los detalles.

Ya hemos dado pasos adelante muy importantes para hacer realidad proyectos como la futura residencia para la tercera edad, la recuperación y puesta en valor de la Real Fábrica del Conde de Aranda…

Siempre digo que este es un plan de futuro, pero también de presente, puesto que ya se están ejecutando proyectos muy importantes, por ejemplo, en materia de accesibilidad, recientemente se ha llevado a cabo la remodelación integral de una de las principales arterias de nuestra localidad, la calle Enrique Grangel Girona.

Otro pilar importantísimo de l’Alcora 2030 es la recuperación de nuestro rico patrimonio (natural, cultural, industrial...): recuperación de sendas, recuperación del Castillo de l’Alcalatén y creación de un itinerario de visita, recuperación de la Torre del Repés, recuperación de la fachada y el edificio fundacional de la Real Fábrica, etc. Nuestro patrimonio es pasado, presente y futuro.

Establecer los pilares

Algunas de estas iniciativas ya están en marcha, otras tardarán años, pero consideramos que es clave establecer los pilares, planificar muy bien en el presente para sentar las bases de l’Alcora del futuro. Y es que, para cambiar el mañana, es necesario emprender hoy. Si queremos avanzar, no podemos hacerlo a salto de mata, tenemos que hacerlo con las ideas muy claras, con una ambiciosa, y a su vez realista, hoja de ruta, con una estrategia que nos lleve hacia los objetivos deseados.

Esto no tiene nada que ver con una estrategia de márketing sin contenido, como ha llegado a decir el PP de l’Alcora, quizás en un intento de tapar sus vergüenzas; la inacción y nula planificación durante sus años de gobierno. No, esto no va de publicidad, esto va de tomarse muy en serio el presente y el futuro de los alcorinos y alcorinas. Esperamos contar con la ayuda de Europa para hacer frente a estos proyectos. Nuestro trabajo está hecho, ahora toca recoger los frutos.

Alcalde de l’Alcora