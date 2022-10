El debat de l’estat energètic

Dimarts passat vam celebrar el Debat de l’Estat de la Província a la Diputació de Castelló i Compromís vam recordar les paraules que fa un any vam posar sobre la taula. I és que, d’entre les diferents crisis que hem patit en els darrers anys, hi ha una que afecta de manera especial i permanent a les persones i al nostre teixit productiu en el dia a dia: la crisi l’energètica.

El 2021 el govern central va pensar que baixar l’IVA era la solució per al sobrecost de l’energia i, evidentment, no ho era. En aquell moment no podíem ni imaginar que anava a esclatar una guerra a Ucraïna que aquesta anava a accelerar la crisi dels combustibles fòssils.

Aquella decisió, per tant, no va poder evitar de cap manera cap inflació, perquè la vertadera solució implica un canvi de model energètic. Eixe model ha de complir, a més, dues condicions: la primera, que ha de basar-se en renovables. La segona, que ha d’estructurar-se a escala humana i fomentar les comunitats energètiques locals.

Així que no ens valen macro plantes solars que ocupen terreny productiu i agrari, com pretén la MAGDA a la Plana de l’Arc, ni poden ser autopistes energètiques com la MAT, perquè el model pel qual Compromís estem treballant a les institucions és descentralitzat, trenca amb l’oligopoli energètic i fomenta l’autoabastiment i agrupacions de consumidors.

Per a tal finalitat hem sol·licitat Fons Europeus que ens permeten executar 234 actuacions en 65 municipis, en els quals instal·larem sis megawatts d’energia de fonts solars en edificis públics, perquè creiem fermament en la producció en xarxa i eficient per a canviar les dinàmiques de consum.

Plaques solars en 23 depuradores

A més a més, hem posat en marxa la ferramenta perquè els ajuntaments controlen millor la despesa i gestionen l’estalvi del consum energètic d’acord amb les seues necessitats particulars a través de la plataforma Smart Villages. També hem acabat els tràmits administratius per a instal·lar plaques solars en 23 de les 104 depuradores que gestionem.

En resum, hem fet de l’àmbit públic de proximitat el motor del canvi amb la intenció d’acabar amb la total dependència de l’oligopoli elèctric als nostres pobles i ciutats perquè aquesta és la millor manera de reduir les factures de la llum de pimes, autònoms i famílies.

Amb tot, també hem de recordar que després de l’energia que utilitzem per a les nostres rentadores i la calefacció, on més energia gastem és en la mobilitat a la feina, a l’escola, o a llocs d’oci. Un àmbit que necessita infraestructures com carreteres, que el govern central planeja tornar a fer de pagament, com l’A7, mentre manté autovies buides i gratuïtes en altres territoris i castiga el sector del transport de Castelló.

I ja ho dic ara: quan torne a haver-hi un pic escandalós del preu de la gasolina ens posarem tots les mans al cap, però només Compromís seguirem demanant l’increment de vagons, de freqüències i la finalització del corredor mediterrani perquè deixe de sonar la cançoneta «un tren cap al Nord que no arriba» de Zoo.

Portaveu de Compromís a la Diputació i a l’Ajuntament de Castelló