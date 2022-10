La lluita contra el despoblament

Xodos és el poble que menys habitants té en l’Alcalatén, però des de l’Ajuntament hem intentat assegurar que les nostres veïnes i veïns tinguen accés a llocs de treball al municipi gràcies a projectes com Emerge o Explus, i hem tractat de millorar l’accés al sistema educatiu amb un transport gratuït i activitats extraescolars.

Si volem desfer el camí del despoblament hem de garantir eixos serveis bàsics i de qualitat, sobretot en Sanitat. Aquest és un dels pilars, junt amb l’educació, que per a les nostres famílies és molt important i també és l’impuls perquè vinguen a viure persones a l’interior sense haver de renunciar a res.

Aquest servei ha anat en detriment al poble, ja que prèviament a la pandèmia el metge passava consulta dos dies a la setmana, el que implicava que durant la resta de dies no et podies posar malalt. Però, arribada la pandèmia i per raons de falta de personal per tal de cobrir nombroses baixes per la covid, es van reduir eixes consultes a només un dia, el dijous.

No hem recuperat l’atenció primària

No obstant això, passada la pandèmia i recuperada la nostra vida quotidiana, no hem recuperat l’atenció primària com abans, continuem amb el mateix sistema.

A més, de manera paral·lela, patim el constant canvi de metge en el «maldecap» que suposa tornar a conèixer als pacients i les seues situacions quant a la salut es refereix.

Les veïnes i veïns de Xodos no sols paguen impostos com els altres, sinó que tenen dret a vetllar correctament per la seua salut i els serveis bàsics, com totes. Això és lluitar contra el despoblament.

Alcalde de Xodos