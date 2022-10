La sanidad hace aguas

Siempre he sido, y sigo siendo, un firme defensor de la sanidad pública. Tanto por convicción, como por experiencia, como por relaciones personales, siempre he creído… no, estaba convencido, de que era un lujo el servicio que recibíamos en toda España en general y en Castellón en particular.

Sin embargo, la decadencia de este servicio que estamos viviendo desde la pandemia especialmente, aunque ya venía degradándose desde unos años antes, resulta ya no preocupante, sino alarmante. Y, si no, que se lo pregunten a las compañías de seguros, que ya empiezan a saturarse por las altas que están teniendo en toda la provincia ante el descontento de los ciudadanos por los servicios sanitarios que reciben día a día… y que en muchos casos ni reciben. Tanto es así, que los propios médicos privados empiezan a tener también importantes listas de espera en determinados servicios. Desde mayo esperando cita Pero, para muestra, un botón. ¿Cómo puede ser que la familia de una persona diagnosticada de alzhéimer lleve desde finales de mayo esperando a que le den cita para que le revisen y comprueben la evolución de la enfermedad y si la medicación es la adecuada después de mucho tiempo y, a estas alturas, no solo no hayan examinado a esta persona, sino que ni tan siquiera le hayan dicho cuando le darán la cita? Y como los médicos de familia van desbordados, lo más que se consigue muchas veces es una consulta telefónica con la que aplacar la frustración por esta falta de atención. ¡Si esto pasa con las personas mayores en situación de vulnerabilidad, qué no pasará con el resto de castellonenses que tienen problemas menos graves! Con la sectaria consellera Carmen Montón empezó la decadencia de los servicios sanitarios y con sus sustitutos, pese a ser mejores personas, el rumbo sigue torciéndose. Esperemos que no sea tarde para enderezarlo. Periodista