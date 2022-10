Formació i ocupació

He dit moltíssimes vegades que un dels grans objectius que tinc com a alcaldessa és posar les bases per a que es creen llocs d’ocupació per als veïns i veïnes d’Almenara, i per això hi ha diversos programes, plans o ajudes dins de les competències municipals que tenim. Ara bé, per a obtindre un lloc de treball també hi ha que formar-se i per això també apostem per la formació, això si, acollint-nos a les oportunitats i programes que posen en marxa altres administracions, com per exemple, la Generalitat Valenciana a través de Labora amb els tallers d’ocupació que ofereixen.

En eixe sentit, el proper 21 de novembre començarà a Almenara un taller d’ocupació específic per a dones que formarà a 10 dones en el capítol administratiu durant el proper any. És molt important per al municipi d’Almenara poder comptar amb aquesta iniciativa, perquè suposarà una oportunitat per a continuar formant i generant ocupació per a les nostres veïnes. Amb ell continuem realitzant accions que busquen reduir l’atur femení, que és un dels objectius que tenim tant des de l’equip de govern d’Almenara com també la Generalitat Valenciana a través d’aquest programa formatiu.

Però, no només ens preocupa l’atur femení. També tenim la mirada posada en l’atur jove, que és altres dels reptes que tenim per davant. I per això aquesta mateixa setmana hem sol·licitat a la Conselleria d’Economia mitjançant Labora un segon taller d’ocupació dintre del programa T’Avalem Joves per a formar a 10 joves aturats d’Almenara entre 16 i 29 anys i puguen trobar feina en el futur.

L’àmbit de la jardineria

Aquest taller d’ocupació que hem demanat es centrarà en l’àmbit de la jardineria, ofici que dependran i que pot tindre una eixida de futur. Les pràctiques les realitzaran a les zones verdes del poble d’Almenara. D’aquesta manera donarem formació i prepararem a 10 joves del poble que estiguen inscrits en el programa de Garantia Juvenil.

Per tant, la formació és clau per a tindre oportunitats en la cerca d’ocupació de les persones que acudeixen a aquestos tallers, i per altra part, les empreses o administracions poden trobar personal format i qualificat per a les tasques que realitzen o necessiten, o fins i tot, les pròpies persones que acudeixen al taller poden crear la seua empresa. Per això, és important fomentar la formació per a crear ocupació. Eixe és l’objectiu.

