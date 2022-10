El PP i les baixades d’impostos als rics

Moltes voltes ens fixem en mesures que duen a terme polítics o governs d’altres països d’Europa o justifiquem que són bones perquè hi ha altres llocs on s’han aplicat satisfactòriament. De fet, és una bona idea si realment funcionen. Però també ens hem de fixar per a saber el que no hem de fer i les conseqüències que poden tindre eixes decisions.

Des que es va iniciar la invasió russa d’Ucraïna, als dirigents del Partit Popular se’ls omplia la boca reivindicant baixades massives d’impostos, en especial per a les rendes més altes. Inclòs el PP de Castelló assumia aquest missatge, amb afirmacions piròmanes com que la nostra província estava arruïnada. En canvi, ara, aquest missatge s’ha esvaït. Casualment, ha coincidit amb la proposta del govern del Regne Unit d’aplicar rebaixes massives d’impostos a costa d’incrementar el deute públic, que ha acabat afonant l’economia i el mateix govern conservador, amb la dimissió de la primera ministra Liz Truss després de només 45 dies en el càrrec. I és que el populisme dels partits de dreta genera inestabilitat perquè viuen d’esquenes a la realitat. Polítiques neoliberals El Partit Popular encara no ha renegat de les polítiques neoliberals que han portat el Regne Unit a la vora del precipici. La seua única proposta és una baixada d’impostos general en contra del criteri dels experts i sempre sense explicar com pretenen mantenir el sistema públic de serveis amb moltíssims menys ingressos. Sense arguments ara han incrementat els excessos verbals buits de contingut per a copar els titulars. Després de veure com l’economia britànica s’ha acostat a la fallida amb mesures fiscals neoliberals com les que el PP vol aplicar a Castelló i a tota Espanya, hem de demanar al principal partit de l’oposició propostes serioses i major responsabilitat. Vicesecretària del PSPV de Castelló