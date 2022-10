Unos que vienen y otros que se van

A punto de comenzar noviembre, en Oropesa del Mar, como en el resto de municipios de nuestro país, estamos ultimando los preparativos del día de Todos los Santos que celebraremos el día 1. Desde la Concejalía de Cementerio supervisamos todos los detalles para que el camposanto luzca más bonito que nunca en estas fechas. Al fin y al cabo, nuestros seres queridos fallecidos, nuestros familiares, amigos y vecinos que ya no están entre nosotros descansan en este rincón de nuestro pueblo y todos queremos que no pasen estos días sin más, sino que les dediquemos nuestro esfuerzo en mejorar las instalaciones.

Son nuestras tradiciones, y costumbres, y a ellas nos debemos como representantes públicos. Estamos al servicio de nuestros conciudadanos, tanto de aquellos que conviven entre nosotros como de quienes ya nos dejaron. Y es que se trata de una de esas concejalías que pudiera parecer sin importancia, aunque quisiera aprovechar para poner en valor el trabajo de quienes dependen de este área de gestión municipal; ya sea destacando el trabajo del personal de mantenimiento y limpieza del camposanto como de las brigadas cuando han de acondicionar la zona para celebrar la misa, como haremos en Oropesa del Mar este próximo martes, a las cuatro y media de la tarde.

Censo digitalizado

Como bien dice la canción de uno de nuestros cantantes más internacionales, el célebre Julio Iglesias, «la vida sigue igual, unos vienen y otros se van y siempre hay por quién vivir y por quién luchar». Incluso por quienes ya no están entre nosotros, pero que siempre llevaremos en nuestros corazones. Por todo ello, es mucho aún el trabajo que podemos hacer estos próximos años desde el Ayuntamiento, como es la elaboración del censo digitalizado de las personas que descansan en nuestro cementerio, las obras para hacer unos baños nuevos, la canalización y conexión de agua hasta los mismos, el proyecto de ampliación del cementerio y la construcción de un cementerio para mascotas, una nueva capilla, más grande, y una zona para oficiar los cultos al aire libre. Sí, al final, las obras quedan, las gentes se van, como decía Julio Iglesias, pero en Oropesa del Mar, no nos olvidamos de ninguno de ellos. Este 1 de noviembre se celebran costumbres propias y otras no tanto. Me quedo con las nuestras, de recuerdo de nuestros seres queridos, y siempre con respeto a la muerte, pero también a la vida y sus sentimientos de tristeza.

Alcaldesa de Oropesa del Mar