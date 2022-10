La veu de les valencianes

Des dels anys 60, el Darrer Diumenge d’Octubre és una data assenyalada per a la valencianitat, una jornada festiva i reivindicativa al Puig, un dels llocs amb més simbolisme i història del País Valencià. Ara bé, no podem donar l’esquena al context actual, ja que patim moments d’incertesa, especialment a les comarques del nord, on es vaticinen molts ERTO en la industria ceràmica per l’augment de preus de les matèries primeres i els inassolibles costos de producció pel cost de l’energia.

Aquest seguit de crisi que no ens dona treva, ens obliga a prendre mesures. A Compromís tenim molt clar que ens devem a la majoria treballadora del País Valencià, la que s’esforça per fer passes endavant des de l’honradesa. Cal continuar així, fent que ningú es quede enrere, per això hem fet costat a totes les propostes què, en aquesta línia, s’han presentat a l’Ajuntament des de distints grups. Al mateix temps, necessitem mesures realistes perquè per desenvolupar qualssevol accions calen recursos. No oblidem que la capacitat econòmica de la Generalitat continua minvada per la situació d’infrafinançament que arrosseguem sumada a la recent crisi per la covid-19. Les actuacions i ajudes que necessita aquest sector industrial estratègic per a les nostres comarques ha d’arribar des del govern de l’Estat, pel volum i pel que suposen per a la supervivència de la nostra gent, ja que directa o indirectament la ceràmica ocupa el 70% de la població activa a Castelló. No es pot entendre que només Joan Baldoví exigisca a Madrid el que tothom demana ací. Nosaltres sols som una veu més, els altres diputats i diputades valencianes estan consentint l’immobilisme, mentre les seues filials ací registren mocions a tort i dret. En coses així és quan es fa palés com d’important és que ací i allà ens defensen. Portaveu de Compromís per Vila-real