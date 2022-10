Chiringuitos políticos

Dícese de todas las empresas, consorcios, agencias, patronatos, sociedades, oficinas, consejos, fundaciones, direcciones generales, entes, etc, etc, regados abundantemente con dinero público, (que según Carmen Calvo, ministra con Zapatero y Sánchez, no es de nadie. Miente porque es nuestro, de todos), que se crean por los políticos de las diferentes administraciones con la finalidad real de colocar amiguetes, familiares, miembros del partido, ex cargos públicos, enchufados diversos, con independencia de su capacidad, que normalmente es poca o nula y por eso necesita enchufe, y de su formación, también escasa. Da igual porque habitualmente no hacen nada, y mejor, porque si no la lían y meten la pata. Para mayor disimulo les ponen nombres rimbombantes, a veces ridículos. Así entre otros muchos (20.000) tenemos: Oficina nacional de prospectiva y estrategia del país a largo plazo, Oficina del consulado especial para la alianza por la nueva economía de las lenguas, Oficina de la bicicleta, Consejo catalán de fomento de la paz, etc.

A esto sumamos 22 ministerios, 17 autonomías con innumerables consejerías, 8.000 ayuntamientos, decenas de miles de asesores diversos y la guinda, 14.000 millones de euros en subvenciones a listillos, sinvergüenzas y ladrones. Situación que ha llevado a Bruselas a advertir al Estado español de la necesidad de adelgazar el gasto público estructural, que nadie controla y que supone un gasto administrativo público excesivo, duplicado e inútil, ajeno a la competitividad propia del libre mercado y que nos está llevando a la ruina. Notario y doctor en Derecho