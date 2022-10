Muchas gracias, Pedro

Fa pocs dies vam saber que els valencians i les valencianes tornarem a ser, un any més, qui pitjor finançats estem per part de l’Estat. Cada valencià i valenciana rebrà 360 euros menys del que correspondria. El sistema de repartiment necessita urgentment la reforma que Sánchez va prometre i que segueix sense dur avant.

Però el Govern de Sánchez no només ens discrimina en els pressuposts. També quan ens nega les ajudes que necessiten sectors com el ceràmic a les nostres comarques. Els 850 milions d’euros que ha anunciat el president d’Espanya per a la indústria taulellera són totalment insuficients tenint en compte la situació insostenible que travessa per la pujada del preu de l’energia i fa que milers de llocs de treball estiguen en risc.

I aquesta situació, en part, és conseqüència de la ineficient diplomàcia del Govern de l’Estat, el qual ha provocat una crisi de les relacions amb Argèlia que dificulta les exportacions a un dels seus principals mercats.

Davant de la inacció i la insuficiència de les mesures preses per l’Estat, la Generalitat ha demanat ajuda a Brussel·les per salvar les empreses taulelleres i ha anunciat que cooperarà per evitar que es perden més llocs de treball en el sector ceràmic. I, novament, serem nosaltres, les valencianes i els valencians, els responsables de trobar una solució, de pagar amb els nostres recursos econòmics les mesures que s’apliquen.

la crisi energètica ve de lluny i la solució passa per ser més eficients. Cal que canviem el model actual, el qual provoca crisis com la que patim, de tipus estructural, que ens afecten a totes i tots. La Llei Valenciana de Canvi Climàtic i Transició Energètica que desenvolupa la Conselleria d’Agricultura, encapçalada fins fa poc per la companya de Compromís Mireia Mollà, és una bona oportunitat per reduir costos i millorar la rendibilitat que implica la transformació energètica. És l’únic camí per superar els problemes actuals.

Hi ha molt a fer. O innovem o estarem sempre sotmesos a l’oligopoli elèctric. I per fer-ho, per salvar la nostra indústria i la nostra economia, necessitem eixe finançament just que Madrid ens nega. Van rescatar bancs i segueixen sense rescatar persones i maltractant els valencians i les valencianes. Gracias, Pedro. Al final eras igual que todos.

Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora