Mascotes, benvingudes

En uns dies serà habitual veure gossos accedint a les dependències municipals de l’ajuntament, perquè permetrem que les mascotes puguen acompanyar al seu propietari quan realitze gestions. Així, obrim els espais administratius de la nostra ciutat als qui per a moltes persones són un membre més de la família i donem resposta a una petició de molts propietaris de gossos.

Ho fem recolzant-nos en la Llei de Protecció, Benestar i Tinença Responsable d’Animals de la Generalitat valenciana. I perquè sabem que les persones acompanyades pels seus gossos compliran amb les normes de convivència que s’instal·laran molt prompte en un panell en un lloc visible: ús obligatori de corretja, ús del morrió en els casos que siga obligatori i mantenimient d’una actitud respectuosa.

El llançament del projecte La Vall d’Uixó Pet Friendly també engloba altres accions com la creació d’una xarxa de comerços que també admeten l’entrada de mascotes. La finalitat és promocionar el comerç local a la vegada que es promou la tinença responsable d’animals i la seua integració en la vida quotidiana del municipi. Ens un pocs dies des que vam obrir la convocatòria ja són més de 70 els establiments adherits, tant tendes com establiments d’hostaleria.

El nostre programa de govern per a les eleccions del 2019 ja recollia diverses propostes en benefici de les nostres mascotes. Entre elles este compromís ara complit de crear una xarxa de comerços amics dels animals. També complirem amb la creació del tercer parc caní de la nostra ciutat al barri Carmadai, que ha sigut molt demandat i en els mesos vinents serà una realitat.

Esta legislatura hem donat continuïtat al treball amb protectores que garanteixen el sacrifici zero dels animals abandonats en la via pública, així com al control de les colònies felines de la mà d’una associació especialitzada. Hem posat molts esforços en fomentar l’adopció amb campanyes de conscienciació; així com per a evitar els excrements i els orins en la via pública.

També hem creat la Regidoria de Benestar Animal, que ha impulsat moltes d’estes iniciatives, amb la col·laboració d’altres àrees, perquè l’estima pels animals és compartida dins de l’acció del nostre govern. Bona mostra d’este treball conjunt és que també hem vetllat per la obligatorietat de tapar les basses de reg del terme per a evitar la caiguda accidental d’animals; i hem organitzat jornades solidàries i d’adopció amb protectores d’animals.

No són accions puntuals ni aïllades, sinó que responen a una política que considera a les mascotes com un membre més de la família. Jo així ho visc amb Yellow, la gossa que posa l’alegria a casa. Creem fermament que la ciutadania ha de conviure amb les mascotes i conéixer els seus drets i obligacions, tant les persones que tenim acnimals de companyia com aquelles que no.

En definitiva, a la Vall les mascotes són benvingudes! I la nostra tasca al capdavant del govern municipal també es desenvolupa tenint-les en compte.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó