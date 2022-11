Avanzar para lograr un producto turístico ‘Champions’

Al asumir la delegación de turismo de la Diputación de Castellón en 2019, lo hice con el encargo de afrontar los grandes retos del sector en nuestra provincia: ser un destino más competitivo, fomentar la desestacionalización, diversificar nuestro modelo tradicional de sol y playa y, en definitiva, hacer del turismo un verdadero instrumento de vertebración territorial capaz de generar riqueza de manera sostenible en el territorio. La receta estaba clara: «estrategia, planificación, segmentación y diferenciación».

Una nueva marca

No cabe duda de la capacidad del turismo para generar imagen de marca, pero también para crear estereotipos. Por ello, es importante que las marcas sean un reflejo real de los atributos del destino al que representan y, por eso, desarrollamos la nueva marca turística provincial. Una marca que no solo representa nuestra costa y sus magníficas playas, sino también la diversidad de paisajes de la provincia. Y no solo eso, pues nuestra marca refleja además la diversidad de productos y atractivos que tiene al alcance de su mano el turista. Nuestra marca, ahora sí, nos representa a todos. Una nueva marca que también refleja nuevos valores. Modernidad, profesionalidad, innovación… Estas son nuestras señas de identidad.

Ruta de Sabor

Con la nueva Diputación también llegó una nueva manera de hacer las cosas y una nueva manera de organizarnos. En este sentido, uno de los mayores aciertos de la gestión de la nueva diputación ha sido incorporar un proyecto como Castelló Ruta de Sabor al área de turismo. Un proyecto que había crecido hasta convertirse en un gigante con pies de barro, falto de rigor y sin un sistema de verificación durante cerca de 2 años. Un proyecto en estado crítico que hemos sometido a una profunda transformación hasta convertirse en el buque insignia de nuestra provincia gracias a la profesionalización de la gestión, asegurando la calidad mediante auditorias periódicas, poniendo el foco en aportar valor a los productores y empresas participantes (hoy ya son más de 400).

Castelló Ruta de Sabor, de la mano del turismo, es un motor para nuestro sector primario. Un escaparate que, en forma de Festival Gastronómico, hemos convertido en un referente de la gastronomía provincial elevando el reconocimiento de nuestra marca al nivel que se merecen nuestros productos. En palabras de uno de nuestros productores, «hemos pasado de jugar en regional a jugar en la Champions».

Y Castellón Cycling

Nadie duda de nuestras potencialidades, pero para jugar en las grandes ligas hay que ser valiente y creérselo. Sí de verdad queremos que el turismo sea una actividad económica estratégica, debemos desestacionalizarlo y apostar por otros segmentos como el cicloturismo. Para ello hemos impulsando el nuevo club de producto turístico Castellón Cycling (aplicando como receta el modelo de éxito de Castelló Ruta de Sabor) donde trabajamos de la mano del sector para impulsar este producto. Tenemos unas condiciones idóneas y trabajamos para ponerlas en valor con un gran proyecto de inversión. Y para financiarlo… otro gran reto. La Diputación Provincial está jugando un rol estratégico en la captación de fondos Next Generation de la Unión Europea, y destinará 4 millones de euros al desarrollo de un gran plan de transformación cicloturista de Castellón.

La vertebración territorial

Mirada al futuro, visión estratégica y orientación al mercado. Eso sí, sin olvidarnos de la vertebración territorial. Una vertebración que hemos estimulado, junto a Turisme Comunitat Valenciana y los ayuntamientos, con 5,4 millones de euros destinados a los 8 planes de dinamización y gobernanza turística. Unos planes que vertebran nuestro interior, eminentemente rural, y en los que trabajamos para poner en valor el gran potencial que tiene nuestra provincia más allá de la costa.

Y después de este repaso, no puedo dejar de pensar en aquel 13 de marzo de 2020 en el que se anunció la declaración del estado de alarma por la pandemia de la covid-19. Tantas cosas han pasado desde aquel fatídico día, que a veces uno piensa que fue una pesadilla o un recuerdo lejano. Sin embargo, no puedo olvidar aquellos días de dolor e incertidumbre en los que buscamos, por todos los medios, medidas que pudieran ayudar al sector ante la mayor crisis de su historia movilizando un plan de choque de 2,8 millones de euros con ayudas para el sector y actuaciones especiales de apoyo a los municipios.

Hemos plantado la semilla de un futuro turístico esperanzador. Ahora toca seguir trabajando por recoger los frutos mañana.

Diputada provincial de Turismo