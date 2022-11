Congelem taxes i impostos

Des del govern de Borriana hem decidit tornar a congelar els impostos i les taxes municipals per a 2023, i aprovarem la modificació de les ordenances fiscals en el ple ordinari de demà 3 de novembre.

Amb la congelació de les ordenances fiscals que plantegem, el govern municipal no augmentarà la càrrega impositiva a la ciutadania, en aquesta ocasió motivat per les diferents crisis derivades de la guerra d’Ucraïna, l’augment dels costos energètics, la inflació, l’increment de l’euríbor i l’IPC.

L’horitzó més pròxim planteja reptes importants per a l’equilibri dels comptes municipals, tenint en compte l’augment del preu de l’energia i les conseqüències, la inflació, l’augment del 4% dels salaris del personal municipal o l’euríbor, que ha multiplicat per 6 el valor des de principis de l’exercici.

Increments dels costos

Un desafiament extraordinari en la gestió municipal perquè el pressupost de despeses tindrà un augment important pels increments dels costos, que haurem d’assumir amb els mateixos ingressos per impostos i taxes. Uns reajustaments pressupostaris que ens permeten fer front a una posició límit, amb l’encariment exponencial dels costos energètics, els sobrecostos dels serveis per l’alta inflació que ens situa en un dels contextos més complicats dels últims 11 anys.

En aquest context, a Borriana es tornaran a congelaran i no se n’augmentarà cap dels tipus impositius: l’ICIO, l’IBI o el de vehicles; a més de mantindre sense modificacions els imports dels rebuts de taxes municipals. Seguint aquesta premissa, es mantindran tots els beneficis fiscals aprovats fins ara, afegint-ne de nous i millorant les condicions de renda màxima per a facilitar-ne l’accés a les bonificacions actuals que es regeixen per l’IPREM, que afecten principalment a les famílies nombroses i les persones jubilades i pensionistes.

Així, en l’ICIO proposem aplicar el màxim legal de bonificació (95%) en les obres per a instal·lacions de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar, sempre que es destine a autoconsum. Paral·lelament, en la taxa per prestació de serveis d’activitats de joventut i ús del Casal Jove, i d’activitats esportives, proposem aplicar noves bonificacions.

En matèria mediambiental, continuem impulsant incentius fiscals per a promoure l’ús de les energies renovables. La taxa per la gestió de residus també es congelarà, a pesar que el desfasament entre ingressos i costos per a 2023 estarà al voltant de 607.000 euros. Una despesa que assumirà l’Ajuntament i no es repercutirà en el rebut de la ciutadania.

Confiem a mantindre l’equilibri pressupostari en 2023 amb l’increment de les transferències de la Generalitat Valenciana i les convocatòries de subvencions dels programes europeus, que ens permetran mantindre el nivell d’inversions i dedicar els recursos propis al manteniment dels serveis municipals.

Des de l’equip de govern de l’Ajuntament de Borriana estem convençuts que en aquests moments és necessari prendre decisions responsables i estar al costat de la ciutadania i de l’economia local per a aconseguir el benestar present i futur dels borrianencs i les borrianenques.

Alcaldessa de Borriana