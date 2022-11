Los difuntos de ayer y de hoy

Este 2 de noviembre de 2022, los nietos, bisnietos y tataranietos que habitamos las orillas del Riu Sec de Castelló, que vivimos en la frondosas franjas costeras o en la abruptas montañas del País Valenciano, que convivimos con el resto de hispanos en las anchas Españas, unas veces verdes y otras áridas… Vecinos de La Plana, este 2 de noviembre, como todos los 2 de noviembre, el pensamiento de quien suscribe y el de casi todos ustedes vuela hacia el recuerdo de las generaciones que nos precedieron.

Cumplimos con una costumbre ancestral, y siguiendo la estela funeraria de las lápidas funerarias en nichos y sepulturas, evocamos la muerte dándonos un garbeo por nuestros cementerios. Por nuestros camposantos deambulan estos días, de forma pacífica, los descendientes de republicanos y falangistas, liberales y conservadores, pobres y ricos y una mayoría de clase media, perdedores y vencedores de una incivil contienda que tuvo lugar hace como 80 años, nietos y bisnietos de carlistas y anarquistas, tataranietos de quienes sufrieron tanta guerra civil y bárbara el siglo XIX, descendientes de militares africanistas que se alzaron en armas y descendientes de militares, fieles a la legalidad republicana que fueron los primeros en dejar el pellejo en el paredón donde se fusilaba: gentes hoy de derechas, de izquierdas o de lo que quiera el lucero del alba que se saludan, ramo de crisantemo en mano, y juntos, ante las tumbas donde reposan sus allegados.

El 2 de noviembre de 1836 fue Mariano José de Larra quien se dio un garbeo por el cementerio cercano del Madrid donde vivía. Escribió luego en el número 368 de El Español, el artículo más subjetivo, romántico, lindo y pesimista de nuestra literatura, titulado El día de difuntos de 1836. Una reflexión desolada de la realidad política y social de la España de aquella época: «Aquí yace media España, murió de la otra media». Y el periodista Larra en su paseo por el cementerio le gritaba a los transeúntes: «¿Os movéis para ver muertos? ¿No tenéis espejos por ventura? ¡Miraos, insensatos, a vosotros mismos, y en vuestra frente veréis vuestro propio epitafio!». Poca esperanza encuentra uno en nuestro inestimable Larra. El romántico Mariano José se suicidó a los cuatro meses de publicar el famoso artículo.

En noviembre de 2022, el castellonense y valenciano Manuel Vicent no acaba de vislumbrar un resquicio esperanzador en nuestro ámbito político y social, aunque lo añora. El escritor de la Vilavella nos acaba de indicar que vivimos un discurso público de algunos políticos que nos somete a una atmósfera de «odio asfixiante».

Represión y odio

El mismo odio que condujo a José Parra Fernández al paredón en noviembre de 1936. No había guerra ni frente bélico alguno, sino represión y odio de los secuaces en la retaguardia sevillana y radiofónica de Queipo de Llano. Fue por la Sierra de Grazalema, donde crece esbelto el pinsapo, ese árbol mezcla de pino y abeto. Y el anarquista y mesiánico José acababa de desembarcar en Gibraltar con los ahorros de un par de décadas de emigración en la Argentina. Era pacífico y no tenía huesos en la lengua. Esto último lo condenó al paredón al enfrentarse a los protagonistas de la represión en su pueblo. Sus descendientes no saben dónde reposan o se pudren sus huesos. Sobre su existencia cayó un muro de silencio. Silencio que no debería caer ante la aberración asesina, como tampoco debería caer ante la sangrienta barbarie del otro lado, de quienes asesinaban a curas por ser curas, o invitaban a levantarle el velo a las novicias para hacerlas madres, como Queipo de Llano invitaba a la violación de las rojas republicanas a quienes trataba como meretrices.

El 2 de noviembre empuja la memoria a la desolación y a ese espejo romántico de la muerte en que nos reflejamos según Larra. Quizás haya, sin embargo, un resquicio de luz: al cabo, las derechas y las izquierdas, por lo general, andan juntas estos días por los cementerios con el ramo de crisantemos en la mano.