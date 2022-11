Almassora, sin debate

Una semana después del debate del estado del municipio, el último de esta legislatura, es momento de hacer balance. Destacar las claves de la sesión podría resumirse en que a las portavoces de la oposición les sobró tiempo para exponer sus quejas sobre la gestión de este Ayuntamiento.

Cerraron sus intervenciones sin propuestas de mejora, con críticas peregrinas y otras que, claramente, no corresponden a la gestión municipal porque extralimitan nuestras competencias. Entiendo, como le dijo mi compañero Javier Mollá a María Tormo, que cuando ella era concejala de Educación e iba a València a pedir que construyeran ese cole provisional en barracones le decían que no. O que sí, pero no se lo hacían. Lo mismo que el colegio Santa Quitèria, que llevaba embalado el mobiliario en etiquetas que ponía «colegio a extinguir», ya se lo dijo Santiago Agustí. Lo curioso de todo este asunto es que ni hacían lo que no era de su competencia ni tampoco lo que era.

La transformación de la Vila nunca se llevó a cabo, la pantalla verde se ponía y se quitaba del presupuesto sin invertir un céntimo, no teníamos Trinquet pero sí Grupo B y de cómo estaban los barrios mejor no hablamos. El adalid de la tradición: tradición de bordillos sin rebajes, redes subterráneas totalmente obsoletas y cableados trepando por las paredes a la manera del siglo XX.

Transformación hacia el futuro

Por eso si les preocupan las molestias de las obras, que claro que molestan, les digo que es mucho mejor hacerlas que no pueda pasar una persona en silla de ruedas ni un carro de bebé porque su ciudad, que también es la mía, se queda anclada en la historia sin inversiones que la transformen hacia el futuro.

Al barrio de Botànic Calduch que tanto dicen querer le quitaron el bar interior y creyeron que solucionaban todos sus males. Otro éxito de su gestión fue firmar contratos como los que ahora sufrimos. Sería para poder quejarse hoy de la limpieza o porque en ningún momento pensaron que Almassora iba a crecer y con ella sus necesidades. Ahora que heredamos su contrato recordamos la escasa previsión, una vez más, de aquellos tiempos.

Por eso, como dije al término de mi intervención, frente a la demagogia, animo a todo mi equipo de gobierno a que continúe dejándose la piel por lograr la mejor versión de nuestra ciudad.

Alcaldesa de Almassora