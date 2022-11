Enquestes d’octubre

Ara que ja ha acabat octubre i hem ficat temps pel mig, crec que és un bon moment per reflexionar sobre les enquestes del 9 d’octubre sense eixa pressió que ens dona la immediatesa. Sobre la immediatesa i com no ens deixa reflexionar, com ens marca el temps i com ens impedeix donar-li perspectiva a les coses ja hem parlat en altres ocasions, però crec que no està de més recordar-lo... Dit açò, les repeticions i els records donarien per a altres articles, sobre en quin moment la repetició esdevé esgotadora o cansina, sobre què passa amb els valors i les motivacions si no les recordem, però açò és altra història.

Tornant a la immediatesa, i tal com els vaig explicar en altra ocasió, quan Reyes Santamaria, rebent el premi de Dona de l’Any al ple de l’Ajuntament, va dir que la immediatesa era patriarcal i les coses importants requereixen temps, no sols vaig sentir el confort de saber «que no estàs sol en les teues creences», sinó també que la curiositat de noves perspectives per la teua idea i, sobretot, la seguretat que mirar cap enrere, ajuda a entendre millor les coses. I per això, avui els vull fer un parell de reflexions sobre les enquestes del 9 d’octubre. El primer que han de saber és que el 9 d’octubre van haver dues enquestes en mitjans de comunicació, una feta pel grup editorial d’aquest diari, que augurava un tercer govern progressista o del Botànic, amb Compromís i els seus actuals socis. I altra d’altre diari que optava per un govern amb l’extrema dreta. Així que amb un primer cop d’ull tots guanyen, segons l’enquesta que miren... Bé, tots, tots, no guanyen. El que totes dues enquestes deixaven molt clar és que Cuidadanos desapareix del mapa de Les Corts Valencianes i de la majoria dels ajuntaments, i això no és ni una bona notícia, ni una mala, pel benestar i progrés del nostre país. Ara, el que sembla evident és que tots eixos vots tornen cap a la dreta. La desaparició de Ciudadanos Altra cosa que totes dues enquestes deixen prou clar és que la desaparició de Ciudadanos ficarà al PP com partit més votat, i encara que el bipartidisme intenta tornar a rearmar-se, no ho aconsegueixen, i Les Corts continuaran representant la pluralitat. Podem aguanta justet i passa la barrera del 5%, i Vox deixa de créixer, però està ahí. Aleshores, si totes dues enquestes coincideixen en tot això, quina és la diferència entre una i altra perquè governe l’extrema dreta o continue el Botànic? Doncs la diferència està en Compromís. Si hi ha un Compromís fort, el govern progressista continuarà i si ens debiliten amb atacs i calúmnies falses, l’extrema dreta podria entrar a governar la Generalitat Valenciana per primera vegada en la història, amb el que això suposaria per retrocedir en tots els drets, serveis i oportunitats. En maig ens jugarem moltes coses, i ens caldrà molta mobilització. Compromís serà clau i sols ho podrem aconseguir amb el suport de totes i tots vostés. Portaveu de Compromís a la Diputació i a l’Ajuntament de Castelló