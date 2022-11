Una nova Vila-real del segle XXI més amable

El clima està canviant a passes de gegant. I, més enllà de treballar en tot el que podem fer la humanitat per a fer front a un repte global i frenar el canvi climàtic, no és menys cert que hem d’aprendre a conviure amb ell. A conviure amb unes temperatures que, aquesta setmana, en aquest mateix periòdic, ens han deixat imatges de platja en un 1 de novembre, festivitat de Tots Sants. I no sembla que vaja a refrescar prompte.

El cas és que, després d’un estiu particularment tòrrid i l’octubre més calorós des que tenim sèries, les previsions apunten a un novembre més càlid del que estem acostumats. Front a aquesta realitat, que ja ve apuntant-se en els últims anys, fa temps que l’Ajuntament de Vila-real vam començar a treballar per posar en marxa accions que ens permeten humanitzar i fer més amables els espais públics. Que facen possible que els veïns i veïnes, els qui vinguen també a visitar-nos, pugueun gaudir dels nostres carrers, places i jardins sense haver de patir a la solana per les elevades temperatures.

I amb aquest objectiu naix el Pla municipal d’ombres en espais públics. Un pla que beu de l’actuació pionera que vam impulsar ja des de l’any 2014, amb la instal·lació de toldos en l’avinguda de la Murà per a la celebració del multitudinari concurs de paelles per a penyes. Una iniciativa plenament consolidada que, en els pitjors moments de la pandèmia, ens va permetre gaudir també d’un espai protegit i segur per al passeig.

Un espai de descans i protecció

Amb l’aval d’aquesta experiència, aquest dia de Tots Sants hem creat, per primera vegada, un espai protegit del sol en l’esplanada del nostre Cementeri Municipal, allà on tradicionalment celebrem la missa de difunts que organitza l’Associació de Filles de Maria del Rosari. Els toldos instal·lats enguany ens han permés resguardar-nos del calor intens amb una iniciativa que va molt més enllà del dia de Tots Sants, per a generar un espai de descans i protecció per a la gent en el Cementeri que es mantindrà en els mesos de més calor de l’any.

Un Pla municipal d’ombres en espais públics que, a poc a poc, i en la mesura que les greus dificultats econòmiques ens ho permeten, anirem implementant també en altres espais urbans, com jardins, escoles, instal·lacions esportives o el corro durant les activitats de bous al carrer de les festes, i que inclou tant la instal·lació d’aquest sistema de tendals com més vegetació, arbratge i altres accions. I poder, així, davant les altes temperatures que vivim i que es preveu seguirem vivint fruit del canvi climàtic, fer ús de l’espai públic en condicions saludables.

Per fer una nova Vila-real del segle XXI més humana i amable. Una nova Vila-real del segle XXI més sostenible i innovadora, que dóna resposta des de l’àmbit local, i en aliança amb les nostres empreses i entitats, a l’impacte que el canvi climàtic està tenint ja en les nostres vides amb solucions innovadores. Perquè, a pesar de les dificultats, junts i juntes, Vila-real avança.

Alcalde de Vila-real