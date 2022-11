Un Pacte d’oportunitats

La pandèmia, la guerra a Ucraïna... les crisis mundials que venim travessant fan necessàries iniciatives encaminades a combatre les seues conseqüències, accions destinades a donar suport, especialment, a les persones i col·lectius més vulnerables.Perquè junts som més forts, la unió dels municipis ceràmics per a lluitar contra la desocupació i crear noves oportunitats d’inserció laboral es fa patent des de fa més d’una dècada a través del Pacte Territorial per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics. Aquest Pacte és un organisme viu, que s’adapta a les circumstàncies i necessitats de cada moment.

La seua funció de reactivació econòmica, per exemple, es va fer més necessària encara durant els mesos de pandèmia de la covid-19, en els quals es va ajudar centenars de persones, professionals i empreses a trobar un treball, a tramitar subvencions o a crear un negoci.

Recentment s’ha posat en marxa una nova etapa de la Llançadora, dirigida fonamentalment a empleats del sector ceràmic en situació d’ERTO. Hem adaptat la iniciativa a la conjuntura actual per tal de sumar coneixements i professionalitat. Aquesta formació està dissenyada per a respondre a les necessitats específiques i reals del sector ceràmic, es tracta d’invertir eixe període a cursar una formació única i gratuïta, que pot obrir les portes del mercat laboral en un futur proper.

Aquesta setmana hem aprovat els pressupostos inicials del Pacte per a 2023, l’eina que ens permetrà continuar implementant accions destinades a beneficiar, principalment, a les persones que es troben en situació de desocupació.

Formació a la carta en ceràmica digital

Accions que conformen un paquet de serveis gratuïts que posem a la disposició de les empreses del sector. Entre d’altres, la formació a la carta en ceràmica digital, la tramitació de subvencions, les col·laboracions per a acollir alumnat en pràctiques o el servei d’intermediació laboral. A més, en els pròxims mesos se celebrarà la segona edició dels Desdejunis del Pacte, esdeveniment orientat a recollir les demandes de les empreses del clúster ceràmic.

En els últims tres anys, des del Pacte s’ha assessorat a més de 500 emprenedors i empreses i s’ha facilitat la inserció laboral a més del 90% de l’alumnat participant en la primera fase del projecte Llançadora de Formació, Ocupabilitat i Emprenedoria.

Des de setembre de 2019, s’han desenvolupat tres projectes experimentals dirigits a crear oportunitats laborals entre aquelles persones desocupades mitjançant serveis de formació, orientació laboral i assessorament a emprenedors i empreses. En concret, en aquest període s’ha ajudat a la tramitació de més de 300 ajudes i subvencions, i a la creació de més de 50 empreses en els municipis consorciats.

Nou cicle de tallers

A més a més, el Consorci ha impartit un nou cicle de tallers en competències digitals per a cobrir les necessitats de digitalització detectades en el territori, uns cursos que continuen rebent un gran acolliment completant el seu aforament. De la mateixa manera, la intermediació i derivació de perfils professionals i les pràctiques no laborables gestionades pel Pacte segueixen el seu progrés habitual, igual que el sistema de formació a la carta per a empreses, impartint sessions personalitzades en ceràmica digital dirigides als professionals del sector amb la finalitat d’afavorir el reciclatge professional per a millorar la competitivitat.

Després dels resultats obtinguts, continuarem treballant per a crear ocupació, fomentar l’emprenedoria i fer costat al teixit empresarial. Vetlem pels 87.824 habitants als quals representa aquest Pacte d’oportunitats.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló