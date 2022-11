Política y políticos útiles

Dicen que la clase de las personas, ni la da el dinero, ni se aprende en Salamanca y, a tenor de los hechos acaecidos durante los últimos días en la vida política de Benicàssim, me reafirmo en la sabiduría del refranero español, que me ha venido demostrando que quienes se dedican a la noble tarea de la vida política deberían de aprender, entender y practicar el deber de ejemplaridad con sus vecinos y vecinas y ser conscientes, en todo momento, de que en política, no vale todo.

Sin ir más lejos hoy, más que nunca, se necesitan representantes con clase que no tengan que acudir al insulto, ni al agravio, ni a la descalificación constante, para desprestigiar a su adversario. Porque lo único que consiguen con ello es perder terreno y razón, evidenciando que quien utiliza el insulto en política demuestra carecer de argumentos, no tener proyecto, ni nada mejor que transmitir. Lamentablemente, durante los últimos días en Benicàssim se oye una verborrea tóxica que descalifica y destruye la vida política y, lo peor, atenta contra la convivencia democrática dejando tras de sí un reguero de adjetivos e improperios que no se deberían de consentir. Incontinencia verbal Y es que ya se sabe, el insulto encuentra cabida en aquellas personas de incontinencia verbal dadas a hablar por hablar, sin aclarar nada, sin aportar nada, llegando a hacer del insulto un arte que ejercen con desparpajo y descaro. Parece un «todo vale» que compensa la falta de seriedad, rigor y responsabilidad que merecen los vecinos que, democráticamente, depositaron una confianza en ellos. Y no solo por sus acciones, si no por sus comportamientos, actitudes y palabras que, sin ningún tipo de vergüenza ni pudor, acaban demostrando quiénes son. Miren, cuando entré en política me advirtieron de que Benicàssim era una plaza complicada. Enseguida me di cuenta de que no es mi ciudad, ni la política, si no ciertas personas que se sirven de la política para anteponer sus intereses particulares a los de los vecinos, quienes la complican. Aquellos que aún no han querido entender que mejorar la vida de nuestros vecinos debe ser nuestra única prioridad y que para ser un buen representante, solo hace falta ser riguroso, honesto, trabajador y amar mucho a Benicàssim y a sus gentes. Eso es ser política y políticos útiles. Alcaldesa de Benicàssim