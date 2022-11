Buenas nuevas para las playas de Oropesa

La reunión de ayer era vital para la salud de nuestras playas de Morro de Gos y les Amplaries. Y es que tenía puestas mis esperanzas en la labor de los técnicos y, sobre todo, en Ana María Añón, directora general de Costas en Madrid. Porque se reunían todos los agentes que han estudiado, en un momento u otro de la historia, el comportamiento de las mareas que discurren por nuestro mar Mediterráneo a su paso por Oropesa del Mar. Tenían que ser habas contadas, ya que en mi humilde opinión, los datos objetivos, los procedimientos científicos no son muy dados a interpretaciones o argumentos retorcidos sobre su ser o no ser. Y aunque en esta ocasión, los ilustrados en la materia pareciera hubieran armado sus tesis sobre datos totalmente ajenos a los vertidos por nuestro estudio de regeneración del litoral oropesino, lo cierto es que la presencia de la directora general, se me antoja fue clave en los acuerdos alcanzados.

Obras en la Illeta La buena nueva es que vamos a poder realizar las obras de mantenimiento en la Illeta, una formación rocosa al sur de Morro de Gos y que, estoy convencida, frenaba, y frenará, la sangría de arena que pierde esta playa, que se filtra irremediablemente, a las playas de la Concha y Cala Retor. Además, añado, satisfecha de que Costas haya asumido realizar, en primera persona y a su costa, el proyecto de las obras de regeneración del litoral norte. Queda seguir supervisando que todo se cumpla, según se comprometieron, en plazos y trabajo. Para ello, haremos un seguimiento exhaustivo, porque la regeneración de les Amplaries y Morro de Gos es nuestra Prioridad. Me queda dar las gracias a nuestro concejal, al ingeniero municipal y la empresa adjudicataria de nuestro estudio, por su constancia, y sobre todo, por saber trabajar en equipo, entre ellos, y con las Plataformas vecinales de Morro de Gos y les Amplaries. Haremos frente a todas las circunstancias, y seremos capaces de superar, si no olvidamos que el trabajo en equipo y la gestión generosa de los logros que alcancemos, son la clave para lograr nuestro objetivo común: tener en Oropesa del Mar, unas playas de máxima calidad y excelencia, para el disfrute de propietarios, vecinos y visitantes. Quisiera enfatizar la presencia de tantos vecinos en la última concentración organizada por las Plataformas Morro de Gos y les Amplaries, a las puertas del Ministerio de Transición Ecológica. Sin duda alguna, todo grano de arena cuenta. Alcaldesa de Oropesa del Mar