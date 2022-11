Orgull per l’avanç en l’oferta educativa

En la presa de possessió de la legislatura 2019-2023 ja ho vam dir, estar a l’oposició no ens deixaria sense treballar pel nostre poble. De fet, ja ho portem fent des de molt abans.

Ja en l’any 2016, coneguda la iniciativa de la direcció del, en aquell moment, SES Benassal vam anar a vorer les possibilitats del projecte, de les necessitats per portar-lo endavant i a demanar la sensibilitat que necessita el nostre territori per lluitar contra el despoblament amb serveis i recursos públics.

El govern anterior del PP va deixar sense autorització l’autobús que portava als nostres joves a Vall d’Alba per a poder cursar el Batxillerat, una situació insostenible per a les famílies. Calia actuar i el PSPV va actuar. No tot eren bones notícies, però la sensibilitat del Govern de Ximo Puig i el diàleg per estudiar les opcions va estar sempre damunt de la taula.

Amb els esforços per totes les parts, el curs 2019-2020 ja es va cursar el Batxillerat al nostre poble, fent que l’oferta educativa per part de la Conselleria d’Educació sigui des dels 2 fins als 18 anys, pública i gratuïta.

La inauguració de l’IES

El passat 12 de setembre de 2022 vam assistir a la inauguració de l’IES Pere Enric Barreda i Edo. Un emotiu acte, el millor homenatge a la labor del nostre enyorat cronista a l’institut on es formaran els i les joves del seu poble i comarca. I també en este 2022 encetem un grau mitjà d’FP, que pareix que pot consolidar-se i ampliar-se com vam poder contrastar de primera mà en la reunió amb el DG d’FP Manuel Gomicia.

Des del PSPV estem orgullosos d’aquestes fites, i de sumar perquè no som oposició, sinó alternativa. Una alternativa útil que segueix treballant perquè els nostres veïns i veïnes no hagen de renunciar a res per continuar vivint al nostre poble.

Portaveu del PSPV de Benassal