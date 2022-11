L’equip de govern que encapçale a l’Ajuntament d’Almenara tenim clar que invertir en fomentar l’esport és invertit en salut, en la salut dels veïns i veïnes del nostre poble. Per això busquem en tot moment facilitar l’accés a l’esport amb una gran oferta d’activitats per a totes les edats a preus molt econòmics i amb un equip humà i professional extraordinari.

I la resposta a les nostres propostes ha sigut notable, amb un total de 650 veïns i veïnes que s’han inscrit per a participar en les activitats esportives que oferim des de l’ajuntament, el que demostra que la gent d’Almenara aposta per l’esport i fa realitat el nostre lema de Som Poble, Som Esport.

Volguera destacar l’auge d’inscripcions del Gimnàs Municipal amb 324 persones abonades, de les quals, 175 han apostat per l’abonament anual i la resta pel trimestral. És el resultat de la nostra política per a fomentar el gimnàs de la localitat, que vam començar amb l’ampliació i remodelació de l’espai, i que paulatinament continuem renovant i ampliant el material disponible, així com també recentment hem ampliat horaris així, com els monitors i monitores que permanentment atenen als usuaris i usuàries.

També volguera destacar l’aposta pels més joves amb el foment de l’esport i les escoles esportives municipals que tenim: la de futbol amb més de 170 xiquets i xiquetes formant-se i la del nostre esport autòcton, la pilota valenciana, amb la que garantim el futur. Altres apostes per als més menuts i menudes són el ballet, elhapkido, la zumba kids, el multiesport, així com la gimnàstica aeròbica, la psicomotricitat i els escacs.

Els nostres majors

I a Almenara, tampoc s’oblidem dels nostres majors. I per això té gran acceptació la gimnàstica per a la 3a edat amb prop de 60 usuaris i usuàries que ho donen tot a les classes. La nostra oferta es completa amb activitats com l’spinning, el freestyler, crossfit, zumba, jumper evolution i running. També s’ofereixen classes de gimnàstica per a les dones embarassades.

Per tot això, des d’ací, agrair la participació dels veïnes i veïns d’Almenara en les propostes esportives que oferim cada any, activitats que anirem millorant i incrementant atenent també els suggeriments dels usuaris i usuàries per a seguir demostrant en tot moment que Som Poble, Som Esport.

Alcaldessa d’Almenara