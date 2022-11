Com tots sabeu, el papa Francesc em va nomenar arquebisbe de València el passat 10 d’octubre, festa de sant Tomàs de Villanueva. Avui, que celebrem el dia de l’Església diocesana, vull manifestar el meu sentiment de gratitud per tot el que he rebut de vosaltres al llarg d’aquests nou anys llargs en els quals he tingut l’honor d’ocupar aquesta seu episcopal de Tortosa.

Gràcies als sacerdots pel testimoniatge de fidelitat i d’amor al sacerdoci que he vist en vosaltres; pel vostre lliurament generós i incansable a les comunitats cristianes de la diòcesi, moltes d’elles xicotetes en nombre d’habitants, però totes riques en vida cristiana; per l’esforç que feu a cuidar la vostra vida sacerdotal; pel treball per a anunciar l’evangeli a tots que es percep en la catequesi i les altres activitats que donen vida a les nostres parròquies.

Gràcies a tots els consagrats i consagrades que sou un testimoniatge de lliurament radical al Senyor. Algunes de les vostres congregacions van ser fundades aquí i sempre he sentit el vostre gran amor cap a la nostra diòcesi. De manera especial vull agrair l’oració dels monestirs.

De manera especial us vull donar les gràcies perquè m’he sentit sempre acollit com a la meua casa i en la meua família. Durant aquests anys he viscut els moments més dolorosos de la meua vida: la malaltia i la mort dels meus pares. En aquesta situació he experimentat que l’Església és una vertadera família que ens acompanya i ens sosté amb l’afecte i amb l’oració.

Mirant el molt que he rebut i el poc que us he pogut donar, vull també demanar-vos perdó per si en algun moment no he tingut actitud d’autèntica escolta, no he sabut comprendre a algú o no m’he comportat com un pastor que estima les seues ovelles. Tingueu la certesa que aquesta diòcesi i tots vosaltres formeu part de la meua vida i que sempre us recordaré amb alegria en la presència del Senyor.

*Bisbe de Tortosa. Arquebisbe electe de València