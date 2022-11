Començar l’any ballant

Vull que els vallers i valleres tornem a celebrar les Campanades en la plaça del Centre, com es feia abans. Per això, per primera vegada a la Vall donarem la benvinguda a l’any nou amb una festa de Nit de Cap d’Any, en la qual actuarà l’orquestra Atlántida Show després de la mitjanit, quan acabe el castell de focs d’artifici. Tots junts ens reunirem per a fer comboi i donar l’entrada a l’any 2023. L’objectiu és que els grups d’amics, parelles i famílies de la nostra ciutat tinguen una alternativa d’oci sense agafar el cotxe i sense veure’s obligats a eixir de la ciutat per a gaudir d’esta nit. Altres municipis ja organitzen este tipus de festes de Nit de Cap d’Any i els vallers i valleres mereixem tindre una a la nostra altura, després de dos anys difícils per la pandèmia, que precisament ens va furtar l’oportunitat de trobar-nos i de celebrar junts.

L’escenari s’instal·larà a molt pocs metres de la plaça del Centre. En concret, a l’inici de l’avinguda Cor de Jesús, ja que l’orquestra necessita un ampli espai per al seu muntatge. I esta zona també pot albergar més públic, ja que esperem una gran quantitat de persones assistents per l’expectativa que s’ha creat. La gent tenia ganes que a la Vall s’organitzara una festa d’este tipus per Cap d’Any.

Ben aviat eixirà a licitació el servei de barres perquè les empreses interessades puguen presentar-se i optar al contracte en igualtat de condicions. També s’instal·laran banys portàtils i papereres perquè la nit festiva es desenvolupe amb civisme i respecte. Perquè cal garantir que eixa nit puguen tant gaudir les persones que ho desitgen com respectar les que no volen o, per circumstàncies, no poden.

Esta festa serà la benvinguda a un any 2023 que promet ser intens i que serà important per al futur de la ciutat. Llegia estos dies, en els centenars de missatges que ha suscitat este esdeveniment, que començar-lo ballant seria un gust. Amb l’alegria d’estar davant un any en el qual tindran continuïtat molts dels projectes encetats en els últims anys i mesos i que són present i seran el futur de la Vall.

Parle del pont entre els polígons industrials, que començarà la seua construcció esta mateixa setmana. A més de dignificar la connexió entre les dos àrees, també farà possible desenvolupar el Sector Belcaire C. De fet, des de l’Ajuntament ja hem acceptat la proposta inicial realitzada per l’empresa local (i internacional) Blumaq per a crear 650.000 m² de sòl industrial. Això suposarà l’ampliació de les empreses existents, l’arribada d’altres noves i la producció de llocs de treball.

També en pocs dies s’iniciaran les obres de millora del polígon de la Vernitxa, que inclouen la instal·lació de càmeres de videovigilància per a evitar robatoris i dipòsit de voluminosos i fem en la via pública. A la vegada es posaran en marxa els treball per a rehabilitar el Camí de l’Aigua i que van a beneficiar als nuclis històrics, des del Roser fins a l’Assumpció.

Per això, que comence l’any 2023 ballant perquè després tenim molta feina per a seguir desenvolupant el projecte de ciutat que tenim per a la Vall i per a tots els vallers i valleres.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó