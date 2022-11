Costas siembra ruinas

El Gobierno sigue adelante con su plan de destrozar la costa, la nuestra, la de todos, la existente desde hace tantas décadas y en algunos casos más de un siglo. Costas, el Ministerio de Transición Ecológica, ha rechazado la mayoría de las alegaciones presentadas por el pueblo de Moncofa en contra del derribo de la mitad de la Avenida Mare Nostrum, al sur del Canal de Masbó. Costas desoye al pueblo y sigue adelante con una propuesta que no comparte la población, desmantelar la avenida Mare Nostrum para reducirla a la mitad, instalando dunas entre lo que quedaría de la misma y la playa actual. Sin reforzar ni uno solo de los espigones existentes.

El Ministerio de Transición Ecológica pone en marcha lo que es su nueva política. Ya no se iniciarán nuevos proyectos de espigones, como máximo se acabarán los iniciados en tiempo del Partido Popular, como el del Camí Cabres. Ahora es el momento de renaturalizar la playa. ¿Renaturalizar? Derruir, destruir, desmantelar, iniciar una retirada hacia atrás sin saber cual es el fin.

Y este proceso se hace por activa y por pasiva, por activa promoviendo derribos, y por pasiva no haciendo nada como en numerosísimos tramos de todo el litoral. La negativa a permitir reparaciones en viviendas hace que muchas de ellas, ya centenarias, se conviertan en ruinas. Construcciones muestra de nuestro pasado mas reciente, partes de nuestra historia van derrumbándose y lo que debería ser un atractivo turístico de todos, Costas lo convierte en ruinas.

Y por pasiva al no construir espigones, a pesar de ser la pieza fundamental en la que descansan las estrategias de defensa del litoral. Costas no hace espigones y el mar avanza, se abalanza sobre las viviendas y los paseos. Seguro que dentro de poco habrá lugares en los que el mar derribará las construcciones existentes.

Esto no será un ejemplo de que no deberían estar allí, sino algo a tener muy en cuenta a los gobernantes actuales que no hicieron nada para proteger nuestro patrimonio turístico e histórico, el de todos, una dejadez premeditada que va a sembrar de ruinas nuestro querido litoral.

En el gobierno actual hay una apuesta clara por la destrucción, y espero que a la hora de elegir nuevo gobierno todos lo tengamos en cuenta, a ellos y a sus distintos aliados, que existen en distintos ámbitos de la administración. No destrocen nuestras playas en una retirada sin final, protéjanlas como patrimonio de todos.

*Alcalde de Moncofa