La presión fiscal de Ximo Puig

Estamos en el inicio de una crisis que, según los expertos, se prevé larga si no se toman –que no se están tomando-- las medidas para reactivar el consumo. Pero en lugar de dar oxígeno a las familias, muchas de las cuales no pueden llegar a fin de mes, el presidente socialista de la Generalitat, Ximo Puig, todavía aprieta un poco más las tuercas y prevé aumentar un 10% un total de 4.529 tasas en 2023. ¡Casi nada! Un nuevo varapalo para las maltrechas economías domésticas y también para la cada vez más débil línea de flotación de las empresas, tanto de las pequeñas como de las grandes. Es, sin lugar a dudas, una manera de subir impuestos por la puerta de atrás y de provocar la desesperación entre los ciudadanos. Entre todos los ciudadanos de la provincia de Castellón, pero también los del resto de la Comunitat Valenciana.

Ni reforma fiscal, ni nueva financiación estatal para la Comunitat Valenciana… nada de nada. Todo lo prometido ha caído, definitivamente, al saco de los olvidos. Y es que Ximo Puig es experto en eso de «donde digo dije digo… digo… digo… no me acuerdo de nada». Lo único cierto es que la falta de efectividad política y económica de Ximo Puig nos costará todavía más cara en 2023. Por eso, nosotros, desde el PP, continuamos defendiendo que donde el dinero es más rentable es en el bolsillo de los ciudadanos. A modo de ejemplo de la reforzada y agobiante presión de la Generalitat socialista de Ximo Puig, podemos hablar, por ejemplo, de la Tasa Turística y de la Ley del Cambio Climático: cuatro nuevos impuestos que castigan al sector turístico y a la industria en general, pero de manera muy particular tanto a nuestras empresas azulejeras como a las productoras de fritas y esmaltes. Unos impuestos que lastran el futuro de los dos grandes pilares en los cuales se sustenta la economía castellonense. Con una cesta de la compra que está por las nubes y mientras muchos negocios se ven obligados a bajar definitivamente la persiana por culpa de la presión fiscal, no se pueden adoptar medidas que ahogan la economía. Hace falta bajar impuestos, reducir tasas y crear líneas de ayudas para remontar esta situación que ya es muy grave. Hace falta poner en marcha las propuestas del PP a favor de las familias y las empresas. *Alcalde de Sant Joan de Moró y diputado provincial